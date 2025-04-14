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Новак рассказал о энергостратегии России до 2050 года - 14.04.2025, ПРАЙМ
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Новак рассказал о энергостратегии России до 2050 года
Новак рассказал о энергостратегии России до 2050 года - 14.04.2025, ПРАЙМ
Новак рассказал о энергостратегии России до 2050 года
Энергостратегия России до 2050 года предполагает, что мировой спрос на энергоресурсы вырастет к этому сроку на 20%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T10:30+0300
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энергетика
россия
александр новак
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Энергостратегия России до 2050 года предполагает, что мировой спрос на энергоресурсы вырастет к этому сроку на 20%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."Энергостратегия учитывает рост мирового спроса на все виды источников на 20% к 2050 году", - сказал Новак на оперативном совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.
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россия, александр новак
Энергетика, РОССИЯ, Александр Новак
10:30 14.04.2025 (обновлено: 10:40 14.04.2025)
 
Новак рассказал о энергостратегии России до 2050 года

Новак: энергостратегия России предполагает рост спроса на энергоресурсы на 20%

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Энергостратегия России до 2050 года предполагает, что мировой спрос на энергоресурсы вырастет к этому сроку на 20%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Энергостратегия учитывает рост мирового спроса на все виды источников на 20% к 2050 году", - сказал Новак на оперативном совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.
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Новак и делегация Казахстана обсудили увеличение транзита нефти и газа РФ
10 апреля, 18:54
 
ЭнергетикаРОССИЯАлександр Новак
 
 
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