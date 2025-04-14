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Новак рассказал о энергостратегии России до 2050 года

Новак рассказал о энергостратегии России до 2050 года - 14.04.2025, ПРАЙМ

Новак рассказал о энергостратегии России до 2050 года

Энергостратегия России до 2050 года предполагает, что мировой спрос на энергоресурсы вырастет к этому сроку на 20%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T10:30+0300

2025-04-14T10:30+0300

2025-04-14T10:40+0300

энергетика

россия

александр новак

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Энергостратегия России до 2050 года предполагает, что мировой спрос на энергоресурсы вырастет к этому сроку на 20%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."Энергостратегия учитывает рост мирового спроса на все виды источников на 20% к 2050 году", - сказал Новак на оперативном совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.

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россия, александр новак