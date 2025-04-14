https://1prime.ru/20250414/novatek-856651012.html

"Новатэк" нарастил добычу газа

"Новатэк" нарастил добычу газа - 14.04.2025, ПРАЙМ

"Новатэк" нарастил добычу газа

"Новатэк" в первом квартале 2025 года, по предварительным данным, увеличил добычу газа на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - до 21,35... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T10:25+0300

2025-04-14T10:25+0300

2025-04-14T10:26+0300

энергетика

газ

промышленность

новатэк

https://cdnn.1prime.ru/img/82687/74/826877495_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_710c27cffc18ec93e9e51d7acd8fd9e4.jpg

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. "Новатэк" в первом квартале 2025 года, по предварительным данным, увеличил добычу газа на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - до 21,35 миллиарда кубометров, добычу жидких углеводородов - на 0,6%, до 3,48 миллиона тонн, говорится в сообщении компании. Объем реализации природного газа, включая СПГ, составил 21,48 миллиарда кубометров, что на 0,1% выше аналогичного показателя за первый квартал 2024 года. По состоянию на 31 марта 2025 года 200 миллионов кубометров газа, включая СПГ, а также 1,7 миллиона тонн стабильного газового конденсата и продуктов его переработки было отражено как "остатки готовой продукции" и "товары в пути" в составе запасов.

https://1prime.ru/20250411/gaz-856612907.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, промышленность, новатэк