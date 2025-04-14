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"Новатэк" нарастил добычу газа
"Новатэк" нарастил добычу газа - 14.04.2025, ПРАЙМ
"Новатэк" нарастил добычу газа
"Новатэк" в первом квартале 2025 года, по предварительным данным, увеличил добычу газа на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - до 21,35... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T10:25+0300
2025-04-14T10:25+0300
2025-04-14T10:26+0300
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. "Новатэк" в первом квартале 2025 года, по предварительным данным, увеличил добычу газа на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - до 21,35 миллиарда кубометров, добычу жидких углеводородов - на 0,6%, до 3,48 миллиона тонн, говорится в сообщении компании. Объем реализации природного газа, включая СПГ, составил 21,48 миллиарда кубометров, что на 0,1% выше аналогичного показателя за первый квартал 2024 года. По состоянию на 31 марта 2025 года 200 миллионов кубометров газа, включая СПГ, а также 1,7 миллиона тонн стабильного газового конденсата и продуктов его переработки было отражено как "остатки готовой продукции" и "товары в пути" в составе запасов.
https://1prime.ru/20250411/gaz-856612907.html
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газ, промышленность, новатэк
Энергетика, Газ, Промышленность, Новатэк
"Новатэк" нарастил добычу газа
"Новатэк" в первом квартале увеличил добычу газа на 1,1%
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. "Новатэк" в первом квартале 2025 года, по предварительным данным, увеличил добычу газа на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - до 21,35 миллиарда кубометров, добычу жидких углеводородов - на 0,6%, до 3,48 миллиона тонн, говорится в сообщении компании.
Объем реализации природного газа, включая СПГ, составил 21,48 миллиарда кубометров, что на 0,1% выше аналогичного показателя за первый квартал 2024 года.
По состоянию на 31 марта 2025 года 200 миллионов кубометров газа, включая СПГ, а также 1,7 миллиона тонн стабильного газового конденсата и продуктов его переработки было отражено как "остатки готовой продукции" и "товары в пути" в составе запасов.
Колумбия рассматривает возможность долгосрочного импорта газа