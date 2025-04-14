Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Новатэк" нарастил добычу газа - 14.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250414/novatek-856651012.html
"Новатэк" нарастил добычу газа
"Новатэк" нарастил добычу газа - 14.04.2025, ПРАЙМ
"Новатэк" нарастил добычу газа
"Новатэк" в первом квартале 2025 года, по предварительным данным, увеличил добычу газа на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - до 21,35... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T10:25+0300
2025-04-14T10:26+0300
энергетика
газ
промышленность
новатэк
https://cdnn.1prime.ru/img/82687/74/826877495_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_710c27cffc18ec93e9e51d7acd8fd9e4.jpg
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. "Новатэк" в первом квартале 2025 года, по предварительным данным, увеличил добычу газа на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - до 21,35 миллиарда кубометров, добычу жидких углеводородов - на 0,6%, до 3,48 миллиона тонн, говорится в сообщении компании. Объем реализации природного газа, включая СПГ, составил 21,48 миллиарда кубометров, что на 0,1% выше аналогичного показателя за первый квартал 2024 года. По состоянию на 31 марта 2025 года 200 миллионов кубометров газа, включая СПГ, а также 1,7 миллиона тонн стабильного газового конденсата и продуктов его переработки было отражено как "остатки готовой продукции" и "товары в пути" в составе запасов.
https://1prime.ru/20250411/gaz-856612907.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82687/74/826877495_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_2d929a04432d0c7552eb2d9b8dee46dd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, промышленность, новатэк
Энергетика, Газ, Промышленность, Новатэк
10:25 14.04.2025 (обновлено: 10:26 14.04.2025)
 
"Новатэк" нарастил добычу газа

"Новатэк" в первом квартале увеличил добычу газа на 1,1%

© РИА Новости . Игорь Агеенко | Перейти в медиабанкРазработка газового месторождения.
Разработка газового месторождения. - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости . Игорь Агеенко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. "Новатэк" в первом квартале 2025 года, по предварительным данным, увеличил добычу газа на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - до 21,35 миллиарда кубометров, добычу жидких углеводородов - на 0,6%, до 3,48 миллиона тонн, говорится в сообщении компании.
Объем реализации природного газа, включая СПГ, составил 21,48 миллиарда кубометров, что на 0,1% выше аналогичного показателя за первый квартал 2024 года.
По состоянию на 31 марта 2025 года 200 миллионов кубометров газа, включая СПГ, а также 1,7 миллиона тонн стабильного газового конденсата и продуктов его переработки было отражено как "остатки готовой продукции" и "товары в пути" в составе запасов.
%Газокомпрессорная станция - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
Колумбия рассматривает возможность долгосрочного импорта газа
11 апреля, 21:25
 
ЭнергетикаГазПромышленностьНоватэк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала