https://1prime.ru/20250414/orlov-856641950.html
Василий Александрович Орлов. Биографическая справка
Василий Александрович Орлов. Биографическая справка - 14.04.2025, ПРАЙМ
Василий Александрович Орлов. Биографическая справка
Губернатор Амурской области Василий Орлов отмечает в понедельник 50-летие. | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T01:07+0300
2025-04-14T01:07+0300
2025-04-14T01:07+0300
общество
амурская область
благовещенск
рф
василий орлов
владимир путин
сибур
единая россия
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856641950.jpg?1744582065
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Губернатор Амурской области Василий Орлов отмечает в понедельник 50-летие.
Ниже приводится биографическая справка.
Губернатор Амурской области Василий Александрович Орлов родился 14 апреля 1975 года в городе Благовещенске Амурской области.
В 1998 году окончил Благовещенский государственный педагогический университет по специальности "филология", в 2002 году – Московский государственный институт международных отношений МИД РФ по специальности "государственное и муниципальное управление". Выпускник программы подготовки управленческих кадров Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Кандидат экономических наук (2013).
В 2002-2007 годах работал генеральным директором областного государственного унитарного предприятия "Амур-качество".
В марте 2005 года был избран депутатом городской думы города Благовещенска четвертого созыва.
С 2007 по 2008 год занимал пост генерального директора ОАО "Амурский кристалл".
В 2008-2010 годах работал заместителем мэра Благовещенска.
В 2012 году был советником главы администрации Благовещенска.
С августа 2012 года по май 2013 года Орлов занимал пост заместителя министра экономического развития Амурской области.
С мая 2013 года по сентябрь 2015 года – министр экономического развития Амурской области.
В октябре 2015 года Орлов был принят в аппарат управления генерального директора ООО "СИБУР" на должность представителя.
С марта 2016 года по июль 2017 года работал в аппарате управления ООО "СИБУР" на должности представителя.
С июля 2017 года по май 2018 года – советник корпоративного университета ООО "СИБУР".
30 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин назначил Орлова временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области.
9 сентября 2018 года на досрочных выборах губернатора Амурской области по результатам голосования Орлов набрал 55,6% голосов избирателей. 27 сентября 2018 года официально вступил в должность губернатора Амурской области.
10 сентября 2023 года был переизбран губернатором Амурской области, набрав 82,38% голосов.
Член партии "Единая Россия" (с 2007 года).
Член политсовета амурского регионального отделения партии "Единая Россия".
Награжден Почетной грамотой президента РФ (2019).
Женат, две дочери.
амурская область
благовещенск
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , амурская область, благовещенск, рф, василий орлов, владимир путин, сибур, единая россия, мид рф
Общество , Амурская область, Благовещенск, РФ, Василий Орлов, Владимир Путин, Сибур, Единая Россия, МИД РФ
Василий Александрович Орлов. Биографическая справка
Губернатор Амурской области Василий Орлов отмечает 50-летие
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Губернатор Амурской области Василий Орлов отмечает в понедельник 50-летие.
Ниже приводится биографическая справка.
Губернатор Амурской области Василий Александрович Орлов родился 14 апреля 1975 года в городе Благовещенске Амурской области.
В 1998 году окончил Благовещенский государственный педагогический университет по специальности "филология", в 2002 году – Московский государственный институт международных отношений МИД РФ по специальности "государственное и муниципальное управление". Выпускник программы подготовки управленческих кадров Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Кандидат экономических наук (2013).
В 2002-2007 годах работал генеральным директором областного государственного унитарного предприятия "Амур-качество".
В марте 2005 года был избран депутатом городской думы города Благовещенска четвертого созыва.
С 2007 по 2008 год занимал пост генерального директора ОАО "Амурский кристалл".
В 2008-2010 годах работал заместителем мэра Благовещенска.
В 2012 году был советником главы администрации Благовещенска.
С августа 2012 года по май 2013 года Орлов занимал пост заместителя министра экономического развития Амурской области.
С мая 2013 года по сентябрь 2015 года – министр экономического развития Амурской области.
В октябре 2015 года Орлов был принят в аппарат управления генерального директора ООО "СИБУР" на должность представителя.
С марта 2016 года по июль 2017 года работал в аппарате управления ООО "СИБУР" на должности представителя.
С июля 2017 года по май 2018 года – советник корпоративного университета ООО "СИБУР".
30 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин назначил Орлова временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области.
9 сентября 2018 года на досрочных выборах губернатора Амурской области по результатам голосования Орлов набрал 55,6% голосов избирателей. 27 сентября 2018 года официально вступил в должность губернатора Амурской области.
10 сентября 2023 года был переизбран губернатором Амурской области, набрав 82,38% голосов.
Член партии "Единая Россия" (с 2007 года).
Член политсовета амурского регионального отделения партии "Единая Россия".
Награжден Почетной грамотой президента РФ (2019).