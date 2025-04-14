https://1prime.ru/20250414/passazhiropotok-856657309.html
S7 увеличила пассажиропоток на 3%
S7 увеличила пассажиропоток на 3% - 14.04.2025, ПРАЙМ
S7 увеличила пассажиропоток на 3%
Авиакомпания S7 в первом квартале 2025 года увеличила пассажиропоток на 3% - 2,8 миллиона человек с 2,72 миллиона годом ранее, количество выполненных рейсов... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T12:36+0300
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бизнес
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Авиакомпания S7 в первом квартале 2025 года увеличила пассажиропоток на 3% - 2,8 миллиона человек с 2,72 миллиона годом ранее, количество выполненных рейсов выросло на 6%, сообщила авиакомпания. "В первом квартале 2025 года S7 Airlines нарастила объем пассажиропотока и общее количество выполненных рейсов. Общий пассажиропоток с начала года вырос на 3%, а количество выполненных рейсов увеличилось на 6% по сравнению с прошлым годом. Всего за первые месяцы 2025 года авиакомпания перевезла свыше 2,8 миллиона пассажиров", - говорится в сообщении. "За первые несколько месяцев 2025 года мы продолжили активную работу по развитию маршрутной сети, увеличению числа рейсов на уже существующих направлениях и общего увеличения объёмов перевозок. Отдельно хотелось бы выделить Иркутск и Новосибирск, где наш пассажиропоток увеличился на 16% по сравнению с прошлым годом. При этом из Москвы наиболее популярными направлениями у наших пассажиров стали перелеты в восточные хабы Новосибирск, Иркутск и дальнейшие широкие разлеты в десятки внутренних и международных пунктов", - рассказал директор по стратегии S7 Group Игорь Веретенников. Рекордный рост зафиксирован на международных направлениях авиакомпании – пассажиропоток вырос на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество рейсов выросло на 79%. S7 Airlines 30 марта перешла на летнее расписание полетов, в этот период будет летать по 127 направлениям в 78 городов России и мира. Будет значительно увеличена частота перелетов по имеющимся направлениям – например, из Иркутска в Нерюнгри, Омск и Якутск, из Новосибирска – в Сочи, Алматы, Анталью, Баку, Челябинск, Бишкек, Читу, Кызыл, Мирный, Астану, Ош, Петропавловск-Камчатский, Ульяновск, Улан-Удэ, Волгоград и Владивосток, из Москвы – в Абакан, Анталью, Кемерово, Махачкалу и Томск. S7 Airlines – крупнейшая частная авиакомпания России.
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бизнес, s7
S7 увеличила пассажиропоток на 3%
Авиакомпания S7 в первом квартале увеличила пассажиропоток на 3%
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Авиакомпания S7 в первом квартале 2025 года увеличила пассажиропоток на 3% - 2,8 миллиона человек с 2,72 миллиона годом ранее, количество выполненных рейсов выросло на 6%, сообщила авиакомпания.
"В первом квартале 2025 года S7 Airlines нарастила объем пассажиропотока и общее количество выполненных рейсов. Общий пассажиропоток с начала года вырос на 3%, а количество выполненных рейсов увеличилось на 6% по сравнению с прошлым годом. Всего за первые месяцы 2025 года авиакомпания перевезла свыше 2,8 миллиона пассажиров", - говорится в сообщении.
"За первые несколько месяцев 2025 года мы продолжили активную работу по развитию маршрутной сети, увеличению числа рейсов на уже существующих направлениях и общего увеличения объёмов перевозок. Отдельно хотелось бы выделить Иркутск и Новосибирск, где наш пассажиропоток увеличился на 16% по сравнению с прошлым годом. При этом из Москвы наиболее популярными направлениями у наших пассажиров стали перелеты в восточные хабы Новосибирск, Иркутск и дальнейшие широкие разлеты в десятки внутренних и международных пунктов", - рассказал директор по стратегии S7 Group Игорь Веретенников.
Рекордный рост зафиксирован на международных направлениях авиакомпании – пассажиропоток вырос на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество рейсов выросло на 79%.
S7 Airlines 30 марта перешла на летнее расписание полетов, в этот период будет летать по 127 направлениям в 78 городов России и мира. Будет значительно увеличена частота перелетов по имеющимся направлениям – например, из Иркутска в Нерюнгри, Омск и Якутск, из Новосибирска – в Сочи, Алматы, Анталью, Баку, Челябинск, Бишкек, Читу, Кызыл, Мирный, Астану, Ош, Петропавловск-Камчатский, Ульяновск, Улан-Удэ, Волгоград и Владивосток, из Москвы – в Абакан, Анталью, Кемерово, Махачкалу и Томск.
S7 Airlines – крупнейшая частная авиакомпания России.
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