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Италия согласилась принять второй раунд переговоров США и Ирана - 14.04.2025, ПРАЙМ
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Италия согласилась принять второй раунд переговоров США и Ирана
Италия согласилась принять второй раунд переговоров США и Ирана - 14.04.2025, ПРАЙМ
Италия согласилась принять второй раунд переговоров США и Ирана
Италия согласилась на запрос о проведении в Риме второго раунда переговоров между США и Ираном, заявил глава МИД, вице-премьер страны Антонио Таяни, находящийся | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T13:50+0300
2025-04-14T14:06+0300
политика
иран
сша
тегеран
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РИМ, 14 апр - ПРАЙМ. Италия согласилась на запрос о проведении в Риме второго раунда переговоров между США и Ираном, заявил глава МИД, вице-премьер страны Антонио Таяни, находящийся с визитом в Японии. "Мы получили запрос от заинтересованных сторон, от Омана, который играет роль посредника, и дали положительный ответ, мы готовы, как всегда, приветствовать встречи, которые могут принести положительные результаты, в данном случае по ядерной проблеме", - заявил Таяни, слова которого приводит агентство askanews. В оманской столице Маскате 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится в субботу 19 апреля. Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп в понедельник подтвердил, что второй раунд переговоров США и Ирана пройдет в Риме в субботу. Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал опасения в связи с ядерной программой Ирана, утверждая, что руководство в Тегеране близко к созданию ядерного оружия, Соединенные Штаты же намерены не допустить этого. В Тегеране заявляли об отсутствии планов создавать ядерное оружие.
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иран, сша, тегеран, дональд трамп
Политика, ИРАН, США, Тегеран, Дональд Трамп
13:50 14.04.2025 (обновлено: 14:06 14.04.2025)
 
Италия согласилась принять второй раунд переговоров США и Ирана

Италия согласилась на проведение в Риме второго раунда переговоров между США и Ираном

© fotolia.com / MasterLu#Рим
#Рим - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
© fotolia.com / MasterLu
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РИМ, 14 апр - ПРАЙМ. Италия согласилась на запрос о проведении в Риме второго раунда переговоров между США и Ираном, заявил глава МИД, вице-премьер страны Антонио Таяни, находящийся с визитом в Японии.
"Мы получили запрос от заинтересованных сторон, от Омана, который играет роль посредника, и дали положительный ответ, мы готовы, как всегда, приветствовать встречи, которые могут принести положительные результаты, в данном случае по ядерной проблеме", - заявил Таяни, слова которого приводит агентство askanews.
В оманской столице Маскате 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится в субботу 19 апреля. Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп в понедельник подтвердил, что второй раунд переговоров США и Ирана пройдет в Риме в субботу.
Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал опасения в связи с ядерной программой Ирана, утверждая, что руководство в Тегеране близко к созданию ядерного оружия, Соединенные Штаты же намерены не допустить этого. В Тегеране заявляли об отсутствии планов создавать ядерное оружие.
%Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
МИД Нидерландов рассказал о втором раунде переговоров США и Ирана
12:51
 
ПолитикаИРАНСШАТегеранДональд Трамп
 
 
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