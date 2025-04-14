https://1prime.ru/20250414/peskov-856660731.html

Россия готова к налаживанию отношений с Грузией, заявил Песков

Россия готова к налаживанию отношений с Грузией, заявил Песков - 14.04.2025, ПРАЙМ

Россия готова к налаживанию отношений с Грузией, заявил Песков

Россия готова делать шаги по нормализации отношений с Грузией, сообщил во время общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T14:21+0300

2025-04-14T14:21+0300

2025-04-14T14:21+0300

политика

россия

общество

москва

рф

грузия

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/10/841381004_0:129:2400:1479_1920x0_80_0_0_e33226771c9b783d1ab30a05e4a2c78f.jpg

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Россия готова делать шаги по нормализации отношений с Грузией, сообщил во время общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Каких-то четких сроков нет, но то, что Россия действительно готова к шагам по нормализации отношений, – это действительно так. Мы заинтересованы в выстраивании добрых отношений со всеми странами, которые к этому готовы и которые этого хотят", - сказал Песков. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин ранее в интервью "Известиям" заявил, что Москва сожалеет, что Тбилиси увязывает восстановление дипотношений с позицией по Абхазии и Южной Осетии, но готова развивать взаимовыгодное сотрудничество с грузинской стороной.

https://1prime.ru/20250328/gruziya-856186647.html

москва

рф

грузия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , москва, рф, грузия, дмитрий песков