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Россия готова к налаживанию отношений с Грузией, заявил Песков
Россия готова к налаживанию отношений с Грузией, заявил Песков - 14.04.2025, ПРАЙМ
Россия готова к налаживанию отношений с Грузией, заявил Песков
Россия готова делать шаги по нормализации отношений с Грузией, сообщил во время общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T14:21+0300
2025-04-14T14:21+0300
2025-04-14T14:21+0300
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Россия готова делать шаги по нормализации отношений с Грузией, сообщил во время общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Каких-то четких сроков нет, но то, что Россия действительно готова к шагам по нормализации отношений, – это действительно так. Мы заинтересованы в выстраивании добрых отношений со всеми странами, которые к этому готовы и которые этого хотят", - сказал Песков. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин ранее в интервью "Известиям" заявил, что Москва сожалеет, что Тбилиси увязывает восстановление дипотношений с позицией по Абхазии и Южной Осетии, но готова развивать взаимовыгодное сотрудничество с грузинской стороной.
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Политика, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, РФ, ГРУЗИЯ, Дмитрий Песков
Россия готова к налаживанию отношений с Грузией, заявил Песков
Песков: Россия готова к шагам по нормализации отношений с Грузией
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Россия готова делать шаги по нормализации отношений с Грузией, сообщил во время общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Каких-то четких сроков нет, но то, что Россия действительно готова к шагам по нормализации отношений, – это действительно так. Мы заинтересованы в выстраивании добрых отношений со всеми странами, которые к этому готовы и которые этого хотят", - сказал Песков.
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин ранее в интервью "Известиям" заявил, что Москва сожалеет, что Тбилиси увязывает восстановление дипотношений с позицией по Абхазии и Южной Осетии, но готова развивать взаимовыгодное сотрудничество с грузинской стороной.
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