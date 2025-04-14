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Песков отметил важность встречи Путина и Уиткоффа
Песков отметил важность встречи Путина и Уиткоффа - 14.04.2025, ПРАЙМ
Песков отметил важность встречи Путина и Уиткоффа
Контакты, подобные встрече президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, полезны и эффективны, позволяют лидерам РФ и США | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T14:15+0300
2025-04-14T14:15+0300
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Контакты, подобные встрече президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, полезны и эффективны, позволяют лидерам РФ и США получать информацию из первых рук, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как отметил Песков, отвечая на вопрос журналистов, стали ли позиции России и США после переговоров ближе, подобные контакты важны и эффективны, так как позволяют создать востребованный канал, по которому обе стороны могут эффективно доносить информацию друг другу."Канал, посредством которого можно, собственно, от главы государства передавать различные элементы позиции по тем или иным вопросам, что, конечно же, способствует тому, что визави получают информацию из первых рук", - сообщил пресс-секретарь.Кроме того, Песков получил от журналистов вопрос, обсуждалась на встрече Путина и Уиткоффа ли возможность встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера, на что пресс-секретарь дал отрицательный ответ, добавив, что подобного рода встречи нуждаются в тщательной подготовке.Он также предупредил, что не стоит ожидать моментальных результатов от встреч российских и американских представителей в контексте отношений России и США."Обсуждаемые вопросы весьма и весьма сложны, поэтому ждать каких-то моментальных результатов вряд ли было бы оправданным. Работа продолжается", - ответил Песков на вопрос журналистов.В пятницу Путин встретился с Уиткоффом, прибывшим с визитом в Санкт-Петербург. Встреча российского лидера со спецпосланником США состоялась в здании Президентской библиотеки и продлилась около 4,5 часов.
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россия, сша, владимир путин, стив уиткофф, дональд трамп, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, США, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Песков отметил важность встречи Путина и Уиткоффа
Песков: контакты, подобные встрече Путина и Уиткоффа полезны и эффективны
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Контакты, подобные встрече президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, полезны и эффективны, позволяют лидерам РФ и США получать информацию из первых рук, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как отметил Песков, отвечая на вопрос журналистов, стали ли позиции России и США после переговоров ближе, подобные контакты важны и эффективны, так как позволяют создать востребованный канал, по которому обе стороны могут эффективно доносить информацию друг другу.
"Канал, посредством которого можно, собственно, от главы государства передавать различные элементы позиции по тем или иным вопросам, что, конечно же, способствует тому, что визави получают информацию из первых рук", - сообщил пресс-секретарь.
Кроме того, Песков получил от журналистов вопрос, обсуждалась на встрече Путина и Уиткоффа ли возможность встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера, на что пресс-секретарь дал отрицательный ответ, добавив, что подобного рода встречи нуждаются в тщательной подготовке.
Он также предупредил, что не стоит ожидать моментальных результатов от встреч российских и американских представителей в контексте отношений России и США.
"Обсуждаемые вопросы весьма и весьма сложны, поэтому ждать каких-то моментальных результатов вряд ли было бы оправданным. Работа продолжается", - ответил Песков на вопрос журналистов.
В пятницу Путин встретился с Уиткоффом, прибывшим с визитом в Санкт-Петербург. Встреча российского лидера со спецпосланником США состоялась в здании Президентской библиотеки и продлилась около 4,5 часов.
Россия и США находятся в начале пути нормализации отношений, заявил Песков