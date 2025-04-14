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"Охотники-убийцы". Российская подлодка повергла США в шок
"Охотники-убийцы". Российская подлодка повергла США в шок - 14.04.2025, ПРАЙМ
"Охотники-убийцы". Российская подлодка повергла США в шок
Российская подводная лодка класса "Кондор", оснащенная титановым корпусом, обладает значительными преимуществами перед аналогами американских ВМС. Об этом в... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T09:55+0300
2025-04-14T09:55+0300
2025-04-14T09:56+0300
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Российская подводная лодка класса "Кондор", оснащенная титановым корпусом, обладает значительными преимуществами перед аналогами американских ВМС. Об этом в материале для издания 19FortyFive написал эксперт в сфере обороны Брент Иствуд."Российская подводная лодка класса "Кондор" имеет титановый корпус, с которым ВМФ (США. — Прим. ред.) не может сравниться", — сказано в тексте статьи.По словам Иствуда, такой корпус обеспечивает легкость, скорость, тишину и большую защищенность. Кроме того, подлодки этого класса способны противостоять вражеским кораблям с помощью торпед, расположенных на борту. Лодки такого класса также способны выступать в роли "охотников-убийц", защищая родину от атак и выслеживая вражеские субмарины.Автор публикации также указал на то, что российские подводные лодки проекта 945А "Кондор" и 885 "Ясень" были признаны лучшими национальным журналом The National Interest.
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россия, сша
"Охотники-убийцы". Российская подлодка повергла США в шок
19FortyFive: Соединенные Штаты не имеют аналогов российской подлодки "Кондор"
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ.
Российская подводная лодка класса "Кондор", оснащенная титановым корпусом, обладает значительными преимуществами перед аналогами американских ВМС. Об этом в материале для издания 19FortyFive написал
эксперт в сфере обороны Брент Иствуд.
"Российская подводная лодка класса "Кондор" имеет титановый корпус, с которым ВМФ (США. — Прим. ред.) не может сравниться", — сказано в тексте статьи.
По словам Иствуда, такой корпус обеспечивает легкость, скорость, тишину и большую защищенность. Кроме того, подлодки этого класса способны противостоять вражеским кораблям с помощью торпед, расположенных на борту. Лодки такого класса также способны выступать в роли "охотников-убийц", защищая родину от атак и выслеживая вражеские субмарины.
Автор публикации также указал на то, что российские подводные лодки проекта 945А "Кондор" и 885 "Ясень" были признаны лучшими национальным журналом The National Interest.
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