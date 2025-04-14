https://1prime.ru/20250414/podlodka-856649067.html

"Охотники-убийцы". Российская подлодка повергла США в шок

"Охотники-убийцы". Российская подлодка повергла США в шок - 14.04.2025, ПРАЙМ

"Охотники-убийцы". Российская подлодка повергла США в шок

Российская подводная лодка класса "Кондор", оснащенная титановым корпусом, обладает значительными преимуществами перед аналогами американских ВМС. Об этом в... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T09:55+0300

2025-04-14T09:55+0300

2025-04-14T09:56+0300

вооружения

россия

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/0e/856648912_0:3:984:557_1920x0_80_0_0_dbdfd290b6652118c52b67e726d0e76e.jpg

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Российская подводная лодка класса "Кондор", оснащенная титановым корпусом, обладает значительными преимуществами перед аналогами американских ВМС. Об этом в материале для издания 19FortyFive написал эксперт в сфере обороны Брент Иствуд."Российская подводная лодка класса "Кондор" имеет титановый корпус, с которым ВМФ (США. — Прим. ред.) не может сравниться", — сказано в тексте статьи.По словам Иствуда, такой корпус обеспечивает легкость, скорость, тишину и большую защищенность. Кроме того, подлодки этого класса способны противостоять вражеским кораблям с помощью торпед, расположенных на борту. Лодки такого класса также способны выступать в роли "охотников-убийц", защищая родину от атак и выслеживая вражеские субмарины.Автор публикации также указал на то, что российские подводные лодки проекта 945А "Кондор" и 885 "Ясень" были признаны лучшими национальным журналом The National Interest.

https://1prime.ru/20250411/oruzhie-856607080.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша