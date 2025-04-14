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В Новосибирской области из-за пожара задержали шесть поездов - 14.04.2025, ПРАЙМ
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В Новосибирской области из-за пожара задержали шесть поездов
В Новосибирской области из-за пожара задержали шесть поездов - 14.04.2025, ПРАЙМ
В Новосибирской области из-за пожара задержали шесть поездов
Шесть пассажирских поездов оказались задержаны в ночь на понедельник из-за пожара в вагоне хозяйственного поезда в Новосибирской области, сообщает... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T06:51+0300
2025-04-14T06:51+0300
бизнес
новосибирск
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НОВОСИБИРСК, 14 апр – ПРАЙМ. Шесть пассажирских поездов оказались задержаны в ночь на понедельник из-за пожара в вагоне хозяйственного поезда в Новосибирской области, сообщает Западно-Сибирская железная дорога. "В 1.00 (21.00 мск 13 апреля - ред.) на перегоне Дупленская – Коченево произошло возгорание вагона в составе хозяйственного поезда. К месту был направлен пожарный поезд. Возгорание было ликвидировано в 3.48 (23.48 мск). Пострадавших нет", - говорится в сообщении. В Западно-Сибирской железной дороге отметили, что в связи с произошедшим были задержаны шесть пассажирских поездов. Время задержки составило от 22 минут до четырех часов. "Западно-Сибирская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и принимает все меры для сокращения времени задержки", - говорится в сообщении.
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бизнес, новосибирск
Бизнес, НОВОСИБИРСК
06:51 14.04.2025
 
В Новосибирской области из-за пожара задержали шесть поездов

В Новосибирской области из-за пожара в хозяйственном поезде задержали шесть поездов

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НОВОСИБИРСК, 14 апр – ПРАЙМ. Шесть пассажирских поездов оказались задержаны в ночь на понедельник из-за пожара в вагоне хозяйственного поезда в Новосибирской области, сообщает Западно-Сибирская железная дорога.
"В 1.00 (21.00 мск 13 апреля - ред.) на перегоне Дупленская – Коченево произошло возгорание вагона в составе хозяйственного поезда. К месту был направлен пожарный поезд. Возгорание было ликвидировано в 3.48 (23.48 мск). Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
В Западно-Сибирской железной дороге отметили, что в связи с произошедшим были задержаны шесть пассажирских поездов. Время задержки составило от 22 минут до четырех часов.
"Западно-Сибирская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и принимает все меры для сокращения времени задержки", - говорится в сообщении.
 
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