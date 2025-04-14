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ЕС выделит Иордании 500 миллионов евро макрофинансовой помощи

ЕС выделит Иордании 500 миллионов евро макрофинансовой помощи - 14.04.2025, ПРАЙМ

ЕС выделит Иордании 500 миллионов евро макрофинансовой помощи

Совет Евросоюза согласовывал выделение макрофинансовой помощи Иордании в размере 500 миллионов евро, говорится в пресс-релизе Совета. | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T10:51+0300

2025-04-14T10:51+0300

2025-04-14T10:51+0300

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БРЮССЕЛЬ, 14 апр - ПРАЙМ. Совет Евросоюза согласовывал выделение макрофинансовой помощи Иордании в размере 500 миллионов евро, говорится в пресс-релизе Совета. "Совет ЕС официально принял решение предоставить до 500 миллионов евро макрофинансовой помощи Иордании", - говорится в документе. Средства пойдут на обеспечение финансовой стабильности в этой арабской стране, а также на проведение реформ. При этом в документе уточняется, что средства в виде льготных и долгосрочных займов будут выдаваться при соблюдении принципов демократии, верховенства права и соблюдении прав человека. Следить за соблюдением условий будет внешнеполитическая служба ЕС. В январе этого года Евросоюз и Иордания подписали документ о всеобъемлющем и стратегическом партнерстве, который предусматривает, помимо прочего, европейские инвестиции и финансирование в размере трех миллиардов евро на период 2025-2027 годы. Документ оговаривает развитие сотрудничества в таких сферах, как безопасность, оборона и права человека. Стороны также наладят сотрудничество по вопросам охраны границ и борьбы с нелегальной миграцией. ЕС и Иордания планируют раз в два года проводить двусторонние саммиты.

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финансы, мировая экономика, иордания, брюссель, ес