https://1prime.ru/20250414/pomosch-856652618.html
ЕС выделит Иордании 500 миллионов евро макрофинансовой помощи
ЕС выделит Иордании 500 миллионов евро макрофинансовой помощи - 14.04.2025, ПРАЙМ
ЕС выделит Иордании 500 миллионов евро макрофинансовой помощи
Совет Евросоюза согласовывал выделение макрофинансовой помощи Иордании в размере 500 миллионов евро, говорится в пресс-релизе Совета. | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T10:51+0300
2025-04-14T10:51+0300
2025-04-14T10:51+0300
экономика
финансы
мировая экономика
иордания
брюссель
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg
БРЮССЕЛЬ, 14 апр - ПРАЙМ. Совет Евросоюза согласовывал выделение макрофинансовой помощи Иордании в размере 500 миллионов евро, говорится в пресс-релизе Совета. "Совет ЕС официально принял решение предоставить до 500 миллионов евро макрофинансовой помощи Иордании", - говорится в документе. Средства пойдут на обеспечение финансовой стабильности в этой арабской стране, а также на проведение реформ. При этом в документе уточняется, что средства в виде льготных и долгосрочных займов будут выдаваться при соблюдении принципов демократии, верховенства права и соблюдении прав человека. Следить за соблюдением условий будет внешнеполитическая служба ЕС. В январе этого года Евросоюз и Иордания подписали документ о всеобъемлющем и стратегическом партнерстве, который предусматривает, помимо прочего, европейские инвестиции и финансирование в размере трех миллиардов евро на период 2025-2027 годы. Документ оговаривает развитие сотрудничества в таких сферах, как безопасность, оборона и права человека. Стороны также наладят сотрудничество по вопросам охраны границ и борьбы с нелегальной миграцией. ЕС и Иордания планируют раз в два года проводить двусторонние саммиты.
https://1prime.ru/20250414/sanktsii-856650612.html
иордания
брюссель
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_4c87d26054dac09ed48606087c0c4eda.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, мировая экономика, иордания, брюссель, ес
Экономика, Финансы, Мировая экономика, ИОРДАНИЯ, Брюссель, ЕС
ЕС выделит Иордании 500 миллионов евро макрофинансовой помощи
Совет ЕС выделит помощь Иордании в размере 500 миллионов евро
БРЮССЕЛЬ, 14 апр - ПРАЙМ. Совет Евросоюза согласовывал выделение макрофинансовой помощи Иордании в размере 500 миллионов евро, говорится в пресс-релизе Совета.
"Совет ЕС официально принял решение предоставить до 500 миллионов евро макрофинансовой помощи Иордании", - говорится в документе. Средства пойдут на обеспечение финансовой стабильности в этой арабской стране, а также на проведение реформ.
При этом в документе уточняется, что средства в виде льготных и долгосрочных займов будут выдаваться при соблюдении принципов демократии, верховенства права и соблюдении прав человека. Следить за соблюдением условий будет внешнеполитическая служба ЕС.
В январе этого года Евросоюз и Иордания подписали документ о всеобъемлющем и стратегическом партнерстве, который предусматривает, помимо прочего, европейские инвестиции и финансирование в размере трех миллиардов евро на период 2025-2027 годы.
Документ оговаривает развитие сотрудничества в таких сферах, как безопасность, оборона и права человека. Стороны также наладят сотрудничество по вопросам охраны границ и борьбы с нелегальной миграцией. ЕС и Иордания планируют раз в два года проводить двусторонние саммиты.
Глава МИД Франции призвал ЕС ввести самые тяжелые санкции против России