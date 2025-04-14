https://1prime.ru/20250414/poshliny-856667447.html

Американский финансист предположил возможный итог торговой эскалации США

Американский финансист предположил возможный итог торговой эскалации США - 14.04.2025, ПРАЙМ

Американский финансист предположил возможный итог торговой эскалации США

Пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, а также прочие проблемы в американской экономике могут в худшем случае привести к международному военному... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T16:25+0300

2025-04-14T16:25+0300

2025-04-14T16:25+0300

экономика

китай

дональд трамп

nbc

мировая экономика

пошлины

https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, а также прочие проблемы в американской экономике могут в худшем случае привести к международному военному конфликту, заявил американский финансист и основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэй Далио. В интервью телеканалу NBC Далио отметил, что последствия пошлин будут "очень разрушительными", сравнив процесс с бросанием камней в рабочий механизм. "Последствия этого могут стать очень масштабными", - подчеркнул он.Отвечая вопрос о худшем из возможных исходов текущей ситуации в американской экономике, финансист заявил, что можно ожидать "внутренний конфликт, который будет отличаться от нормальной демократии в том виде, в каком мы ее знаем". "Также может произойти международный конфликт, который в значительной степени подорвет мировую экономику и может даже перерасти в вооруженный конфликт, как это уже случалось раньше", - добавил он. Далио выразил опасение по поводу возможного разрушения международного порядка, созданного после 1945 года. При этом, по его мнению, такой сценарий не является неизбежным, поскольку цели Трампа могут быть достигнуты более "упорядоченным образом". Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

https://1prime.ru/20250414/dollar-856665793.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай, дональд трамп, nbc, мировая экономика, пошлины