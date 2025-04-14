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США получили более 10 торговых предложений после введения пошлин - 14.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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США получили более 10 торговых предложений после введения пошлин
США получили более 10 торговых предложений после введения пошлин - 14.04.2025, ПРАЙМ
США получили более 10 торговых предложений после введения пошлин
Соединённые Штаты уже получили больше 10 торговых предложений после введения тарифов, и администрация Дональда Трампа на данный момент занята их оценкой,... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T17:46+0300
2025-04-14T17:46+0300
экономика
сша
китай
вашингтон
дональд трамп
мировая экономика
пошлины
торговля
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ВАШИНГТОН, 14 апр - ПРАЙМ. Соединённые Штаты уже получили больше 10 торговых предложений после введения тарифов, и администрация Дональда Трампа на данный момент занята их оценкой, сообщил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт. "У нас есть более десяти сделок, в рамках которых США получили очень, очень хорошие, потрясающие предложения, так что торговый представитель Джеймисон Грир, и (министр торговли - ред.) Говард Латник, и вся остальная наша торговая команда, и президент, думают на тем, достаточно ли эти сделки хороши", - сказал Хассетт в интервью телеканалу Fox Business. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. У Соединенных Штатов также есть пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
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сша, китай, вашингтон, дональд трамп, мировая экономика, пошлины, торговля
Экономика, США, КИТАЙ, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Мировая экономика, пошлины, торговля
17:46 14.04.2025
 
США получили более 10 торговых предложений после введения пошлин

Хассетт: США получили более 10 торговых предложений и сейчас заняты их оценкой

© Unsplash/Nils HuenerfuerstЗдание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США
© Unsplash/Nils Huenerfuerst
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ВАШИНГТОН, 14 апр - ПРАЙМ. Соединённые Штаты уже получили больше 10 торговых предложений после введения тарифов, и администрация Дональда Трампа на данный момент занята их оценкой, сообщил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт.
"У нас есть более десяти сделок, в рамках которых США получили очень, очень хорошие, потрясающие предложения, так что торговый представитель Джеймисон Грир, и (министр торговли - ред.) Говард Латник, и вся остальная наша торговая команда, и президент, думают на тем, достаточно ли эти сделки хороши", - сказал Хассетт в интервью телеканалу Fox Business.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. У Соединенных Штатов также есть пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
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ЭкономикаСШАКИТАЙВАШИНГТОНДональд ТрампМировая экономикапошлиныторговля
 
 
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