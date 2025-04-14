https://1prime.ru/20250414/poshliny-856671467.html
США получили более 10 торговых предложений после введения пошлин
США получили более 10 торговых предложений после введения пошлин - 14.04.2025, ПРАЙМ
США получили более 10 торговых предложений после введения пошлин
Соединённые Штаты уже получили больше 10 торговых предложений после введения тарифов, и администрация Дональда Трампа на данный момент занята их оценкой,... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T17:46+0300
2025-04-14T17:46+0300
2025-04-14T17:46+0300
экономика
сша
китай
вашингтон
дональд трамп
мировая экономика
пошлины
торговля
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/50/841255067_0:156:2400:1506_1920x0_80_0_0_76d1646e86d3ab134154e330a1b825dc.jpg
ВАШИНГТОН, 14 апр - ПРАЙМ. Соединённые Штаты уже получили больше 10 торговых предложений после введения тарифов, и администрация Дональда Трампа на данный момент занята их оценкой, сообщил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт. "У нас есть более десяти сделок, в рамках которых США получили очень, очень хорошие, потрясающие предложения, так что торговый представитель Джеймисон Грир, и (министр торговли - ред.) Говард Латник, и вся остальная наша торговая команда, и президент, думают на тем, достаточно ли эти сделки хороши", - сказал Хассетт в интервью телеканалу Fox Business. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. У Соединенных Штатов также есть пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
https://1prime.ru/20250414/poshliny-856667447.html
сша
китай
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/50/841255067_32:0:2168:1602_1920x0_80_0_0_dd67bf875b7014f44a8d51dab7a9f746.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, китай, вашингтон, дональд трамп, мировая экономика, пошлины, торговля
Экономика, США, КИТАЙ, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Мировая экономика, пошлины, торговля
США получили более 10 торговых предложений после введения пошлин
Хассетт: США получили более 10 торговых предложений и сейчас заняты их оценкой
ВАШИНГТОН, 14 апр - ПРАЙМ. Соединённые Штаты уже получили больше 10 торговых предложений после введения тарифов, и администрация Дональда Трампа на данный момент занята их оценкой, сообщил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт.
"У нас есть более десяти сделок, в рамках которых США получили очень, очень хорошие, потрясающие предложения, так что торговый представитель Джеймисон Грир, и (министр торговли - ред.) Говард Латник, и вся остальная наша торговая команда, и президент, думают на тем, достаточно ли эти сделки хороши", - сказал Хассетт в интервью телеканалу Fox Business.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. У Соединенных Штатов также есть пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
Американский финансист предположил возможный итог торговой эскалации США