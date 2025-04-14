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США получили более 10 торговых предложений после введения пошлин

США получили более 10 торговых предложений после введения пошлин - 14.04.2025, ПРАЙМ

США получили более 10 торговых предложений после введения пошлин

Соединённые Штаты уже получили больше 10 торговых предложений после введения тарифов, и администрация Дональда Трампа на данный момент занята их оценкой,... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T17:46+0300

2025-04-14T17:46+0300

2025-04-14T17:46+0300

экономика

сша

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дональд трамп

мировая экономика

пошлины

торговля

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ВАШИНГТОН, 14 апр - ПРАЙМ. Соединённые Штаты уже получили больше 10 торговых предложений после введения тарифов, и администрация Дональда Трампа на данный момент занята их оценкой, сообщил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт. "У нас есть более десяти сделок, в рамках которых США получили очень, очень хорошие, потрясающие предложения, так что торговый представитель Джеймисон Грир, и (министр торговли - ред.) Говард Латник, и вся остальная наша торговая команда, и президент, думают на тем, достаточно ли эти сделки хороши", - сказал Хассетт в интервью телеканалу Fox Business. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. У Соединенных Штатов также есть пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

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сша

китай

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сша, китай, вашингтон, дональд трамп, мировая экономика, пошлины, торговля