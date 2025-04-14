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Запрет на покупку недвижимости в Финляндии может коснуться 20 тысяч россиян - 14.04.2025, ПРАЙМ
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Запрет на покупку недвижимости в Финляндии может коснуться 20 тысяч россиян
Запрет на покупку недвижимости в Финляндии может коснуться 20 тысяч россиян - 14.04.2025, ПРАЙМ
Запрет на покупку недвижимости в Финляндии может коснуться 20 тысяч россиян
Запрет на покупку недвижимости гражданам России в Финляндии может коснуться примерно 20 тысяч проживающих в стране россиян, заявили РИА Новости в посольстве... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T14:41+0300
2025-04-14T14:41+0300
бизнес
россия
финляндия
москва
хельсинки
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Запрет на покупку недвижимости гражданам России в Финляндии может коснуться примерно 20 тысяч проживающих в стране россиян, заявили РИА Новости в посольстве России в Хельсинки. Парламент Финляндии 11 апреля одобрил законопроект о запрете сделок с недвижимостью россиянам. "По подсчетам властей, ограничения могут коснуться примерно 20 тысяч проживающих в стране россиян", - сообщили в посольстве. По словам дипмиссии, формально в тексте предлагаемых поправок не содержится упоминания России, но в Финляндии не скрывают, что законодательные изменения направлены именно против граждан России. "В последние годы трудно избавиться от впечатления, что в отношении граждан России в Финляндии применяются совершенно особенные трактовки норм, защищающих права человека. Приходится констатировать, что в этом плане страна все более следует примеру самых одиозных русофобски настроенных государств Европы", - добавили в посольстве. Как сообщили в дипмиссии, правительство Финляндии готовит новые поправки в законодательство, которые позволят вмешиваться в уже совершенные сделки по приобретению недвижимости.
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финляндия
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бизнес, россия, финляндия, москва, хельсинки
Бизнес, РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, МОСКВА, Хельсинки
14:41 14.04.2025
 
Запрет на покупку недвижимости в Финляндии может коснуться 20 тысяч россиян

Посольство: запрет на покупку недвижимости в Финляндии может коснуться 20 тыс россиян

CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de HelsinkiФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de Helsinki
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Запрет на покупку недвижимости гражданам России в Финляндии может коснуться примерно 20 тысяч проживающих в стране россиян, заявили РИА Новости в посольстве России в Хельсинки.
Парламент Финляндии 11 апреля одобрил законопроект о запрете сделок с недвижимостью россиянам.
"По подсчетам властей, ограничения могут коснуться примерно 20 тысяч проживающих в стране россиян", - сообщили в посольстве.
По словам дипмиссии, формально в тексте предлагаемых поправок не содержится упоминания России, но в Финляндии не скрывают, что законодательные изменения направлены именно против граждан России.
"В последние годы трудно избавиться от впечатления, что в отношении граждан России в Финляндии применяются совершенно особенные трактовки норм, защищающих права человека. Приходится констатировать, что в этом плане страна все более следует примеру самых одиозных русофобски настроенных государств Европы", - добавили в посольстве.
Как сообщили в дипмиссии, правительство Финляндии готовит новые поправки в законодательство, которые позволят вмешиваться в уже совершенные сделки по приобретению недвижимости.
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
Парламент Финляндии одобрил запрет сделок с недвижимостью россиянам
11 апреля, 13:43
 
БизнесРОССИЯФИНЛЯНДИЯМОСКВАХельсинки
 
 
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