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Запрет на покупку недвижимости в Финляндии может коснуться 20 тысяч россиян

Запрет на покупку недвижимости в Финляндии может коснуться 20 тысяч россиян - 14.04.2025, ПРАЙМ

Запрет на покупку недвижимости в Финляндии может коснуться 20 тысяч россиян

Запрет на покупку недвижимости гражданам России в Финляндии может коснуться примерно 20 тысяч проживающих в стране россиян, заявили РИА Новости в посольстве... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T14:41+0300

2025-04-14T14:41+0300

2025-04-14T14:41+0300

бизнес

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Запрет на покупку недвижимости гражданам России в Финляндии может коснуться примерно 20 тысяч проживающих в стране россиян, заявили РИА Новости в посольстве России в Хельсинки. Парламент Финляндии 11 апреля одобрил законопроект о запрете сделок с недвижимостью россиянам. "По подсчетам властей, ограничения могут коснуться примерно 20 тысяч проживающих в стране россиян", - сообщили в посольстве. По словам дипмиссии, формально в тексте предлагаемых поправок не содержится упоминания России, но в Финляндии не скрывают, что законодательные изменения направлены именно против граждан России. "В последние годы трудно избавиться от впечатления, что в отношении граждан России в Финляндии применяются совершенно особенные трактовки норм, защищающих права человека. Приходится констатировать, что в этом плане страна все более следует примеру самых одиозных русофобски настроенных государств Европы", - добавили в посольстве. Как сообщили в дипмиссии, правительство Финляндии готовит новые поправки в законодательство, которые позволят вмешиваться в уже совершенные сделки по приобретению недвижимости.

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