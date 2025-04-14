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ПИК в 2024 году снизил чистую прибыль по МСФО на 45%

ПИК в 2024 году снизил чистую прибыль по МСФО на 45% - 14.04.2025, ПРАЙМ

ПИК в 2024 году снизил чистую прибыль по МСФО на 45%

Девелопер ПИК в 2024 году снизил чистую прибыль по МСФО по сравнению с прошлым годом на 45% - до 28,7 миллиарда рублей, сообщается в отчете компании. | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T11:51+0300

2025-04-14T11:51+0300

2025-04-14T11:51+0300

экономика

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чистая прибыль

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Девелопер ПИК в 2024 году снизил чистую прибыль по МСФО по сравнению с прошлым годом на 45% - до 28,7 миллиарда рублей, сообщается в отчете компании. В нем указывается, что годовая выручка компании выросла на 15%, составив около 675 миллиардов рублей. EBITDA компании снизилась почти на 13% - до 92,2 миллиарда рублей, следует из отчетности. В ней также указывается, что обязательства компании выросли на 7%, превысив на 31 декабря 2024 года 1,1 триллиона рублей, в том числе долгосрочные составили около 664,8 миллиарда рублей (-3%). ПИК – один из крупнейших российских девелоперов жилья, работает с 1994 года. В апреле стало известно, что бизнесмен Сергей Гордеев, который много лет был крупнейшим акционером группы, сократил свою долю в компании до 15,15%, то есть ниже блокирующей.

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