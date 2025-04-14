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Путин оценил перспективы лесной промышленности в России

Путин оценил перспективы лесной промышленности в России - 14.04.2025, ПРАЙМ

Путин оценил перспективы лесной промышленности в России

Лесная промышленность в России имеет потенциал для уверенного роста, заявил президент России Владимир Путин. | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T18:12+0300

2025-04-14T18:12+0300

2025-04-14T18:12+0300

экономика

промышленность

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москва

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Лесная промышленность в России имеет потенциал для уверенного роста, заявил президент России Владимир Путин. "Отмечу, что лесная промышленность в России имеет хорошие перспективы, большие резервы - хочу это особо подчеркнуть - большие резервы и потенциал для уверенного роста", - сказал глава государства на совещании с членами правительства России в понедельник. Путин также отметил приоритетную задачу укрепления технологической базы в сфере деревообработки, включая выпуск необходимого оборудования и техники."Мы обязательно будем развивать всю технологическую цепочку эффективного использования наших лесных богатств. В числе приоритетных задач - укрепление технологической базы деревообработки, включая выпуск оборудования и техники", - сказал он.В ходе совещания глава государства также объявил о запуске новых деревоперерабатывающих предприятий в трех областях. По его словам, в Калужской области налажено производство древесно-стружечных плит, представляющее собой проект деревопереработки полного цикла. В Ленинградской области открывается производство бумажно-слоистого пластика, а в Московской области начинает работу цех по выпуску упаковки для пищевых продуктов.

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промышленность, россия, москва, рф, владимир путин