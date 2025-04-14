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В Раде призвали США ускорить мирные решения по Украине до 18 апреля
В Раде призвали США ускорить мирные решения по Украине до 18 апреля - 14.04.2025, ПРАЙМ
В Раде призвали США ускорить мирные решения по Украине до 18 апреля
США необходимо ускорить принятие мирных решений по Украине до 18 апреля, чтобы предотвратить возможное продление военного положения в стране. Об этом заявил... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T22:02+0300
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МОСКВА, 14 апр – ПРАЙМ. США необходимо ускорить принятие мирных решений по Украине до 18 апреля, чтобы предотвратить возможное продление военного положения в стране. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.Ранее депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что украинский парламент планирует продлить военное положение 15-18 апреля на 90 дней, что исключает возможность проведения президентских выборов до начала августа."Сегодня я официально обратился к специальному посланнику Дональда Трампа - Стиву Уиткоффу… Я вижу, как власть делает всё, чтобы война продолжалась как можно дольше. Восемнадцатого апреля в Раде могут проголосовать продление военного положения. Это - сознательная попытка не допустить начала перемирия", - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского. Срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году были отменены в связи с военным положением и всеобщей мобилизацией.В марте депутат Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил о том, что украинские социологические центры "рисуют" высокие рейтинги Зеленского по его заказу, в то время как население страны его ненавидит. В то же время Киевский международный институт социологии (КМИС) заявлял о резком росте доверия граждан Украины к Зеленскому на фоне обострения отношений с США, приводя данные о 57% и 68% доверяющих Зеленскому граждан. В феврале издание "Украинская правда", ссылаясь на данные социологического исследования центра СОЦИС, сообщило, что за Зеленского на возможных выборах президента Украины готовы проголосовать менее 16% граждан.
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украина, сша, дональд трамп, стив уиткофф, рада
Политика, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Рада
В Раде призвали США ускорить мирные решения по Украине до 18 апреля
Депутат Рады Дубинский призвал США ускорить мирные решения по Украине до 18 апреля
МОСКВА, 14 апр – ПРАЙМ. США необходимо ускорить принятие мирных решений по Украине до 18 апреля, чтобы предотвратить возможное продление военного положения в стране. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Ранее депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что украинский парламент планирует продлить военное положение 15-18 апреля на 90 дней, что исключает возможность проведения президентских выборов до начала августа.
"Сегодня я официально обратился к специальному посланнику Дональда Трампа - Стиву Уиткоффу… Я вижу, как власть делает всё, чтобы война продолжалась как можно дольше. Восемнадцатого апреля в Раде могут проголосовать продление военного положения. Это - сознательная попытка не допустить начала перемирия", - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского.
Срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году были отменены в связи с военным положением и всеобщей мобилизацией.
В марте депутат Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил о том, что украинские социологические центры "рисуют" высокие рейтинги Зеленского по его заказу, в то время как население страны его ненавидит. В то же время Киевский международный институт социологии (КМИС) заявлял о резком росте доверия граждан Украины к Зеленскому на фоне обострения отношений с США, приводя данные о 57% и 68% доверяющих Зеленскому граждан. В феврале издание "Украинская правда", ссылаясь на данные социологического исследования центра СОЦИС, сообщило, что за Зеленского на возможных выборах президента Украины готовы проголосовать менее 16% граждан.
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