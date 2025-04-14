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Первый раунд переговоров Японии и США по пошлинам пройдет 17 апреля

Первый раунд переговоров Японии и США по пошлинам пройдет 17 апреля - 14.04.2025, ПРАЙМ

Первый раунд переговоров Японии и США по пошлинам пройдет 17 апреля

Первый раунд переговоров Японии и США об американских пошлинах пройдет 17 апреля в Вашингтоне, сообщил японский телеканал NHK. | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T04:53+0300

2025-04-14T04:53+0300

2025-04-14T04:53+0300

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ТОКИО, 14 апр – ПРАЙМ. Первый раунд переговоров Японии и США об американских пошлинах пройдет 17 апреля в Вашингтоне, сообщил японский телеканал NHK. Японию будет представлять министр по восстановлению экономики Рёсэй Акадзава, США - министр финансов Скотт Бессент. Как ожидается, Акадзава постарается довести до американской стороны точку зрения Токио о том, что ставить на одну доску Японию, которая последние 5 лет является главным инвестором США и создает там рабочие места, и другие страны неправомерно. Со ссылкой на источники в японском кабмине телеканал сообщает, что "начало переговоров в правительстве расценивается позитивно, но за счет сильной привязанности (президента США Дональда) Трампа к идее пошлин переговоры будут сложными". В марте министр экономики, торговли и промышленности Японии Ёдзи Муто ездил в США с краткосрочным визитом для встречи с министром торговли Говардом Латником. Он пытался договориться о нераспространении на Японию 25-процентных дополнительных пошлин на автомобили и 25-процентных пошлин на сталь и алюминий. Однако видимых результатов эти переговоры не принесли. Затем в апреле в США были направлены заместитель министра иностранных дел Такэси Акахори и заместитель министра экономики, торговли и промышленности Такэхико Мацуо. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Трамп 9 апреля заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней. До этого Япония подпала под введенные 25-процентные пошлины на сталь и алюминий (12 марта) и 25-процентные на автомобили, произведенные не в США (3 апреля). В Японии ситуацию сравнивают с национальным кризисом, а в СМИ распространился термин "трамп-шок" по аналогии с обозначением кризиса 2008-2009 годов "лиман-шок" от названия финансовой компании Lehman Brothers Holdings, с банкротства которой начался мировой экономический кризис, и "корона-шок", отмечающий экономический кризис, связанный с пандемией. США занимают первое место в экспорте Японии. На них приходится 21,3 триллиона иен (146,5 миллиарда долларов). Почти треть составляет экспорт автомобилей. До сих пор пошлины на японские автомобили в США составляли 2,5%, после введения дополнительных пошлин - 27,5%. По итогам 2024 года экспорт японских машин в США составил 6,026 триллиона иен (около 40 миллиардов долларов), что составляет 28,3% от всего японского экспорта в США. Со среды 24-процентные пошлины распространяются на всю остальную продукцию, за исключением полупроводников, медпрепаратов и других чувствительных для США товаров. Правительство Японии неоднократно заявляло, что продолжит вести разъяснительную работу с США, доказывая, что японские автопроизводители сделали прямые инвестиции в США на сумму в 61 миллиард долларов и предоставили рабочие места 2,3 миллиона человек. Последние 5 лет Япония является главным инвестором США, поэтому включение Японии в перечень стран, на которые распространяются пошлины, несправедливо, считает Токио.

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мировая экономика, сша, япония, токио, скотт бессент