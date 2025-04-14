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Названы регионы России по потребительскому спросу

Названы регионы России по потребительскому спросу - 14.04.2025, ПРАЙМ

Названы регионы России по потребительскому спросу

Лидерами рейтинга регионов России по потребительскому спросу стали Адыгея и Карачаево-Черкесия, замыкает список Севастополь – единственный регион, где... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T00:16+0300

2025-04-14T00:16+0300

2025-04-14T00:16+0300

бизнес

россия

экономика

севастополь

архангельская область

санкт-петербург

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МОСКВА, 14 апр – ПРАЙМ. Лидерами рейтинга регионов России по потребительскому спросу стали Адыгея и Карачаево-Черкесия, замыкает список Севастополь – единственный регион, где потребительский спрос в 2024 году снизился, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. ПОЗИТИВНАЯ ДИНАМИКА Российская экономика в 2024 году характеризовалась ростом ключевых макропоказателей, что, в частности, отразилось и на потребительском спросе. Позитивная динамика обусловлена продолжающимся быстрым ростом зарплат и высокой кредитной активностью. В денежном выражении потребители стали тратить заметно больше, что связано как с ростом возможностей населения вследствие увеличения зарплат, так и ростом стоимости товаров и услуг. По оценкам экспертов РИА Новости, за 2024 год потребительский спрос в России вырос на 6,4%. По сравнению с 2023 годом темпы роста спроса выросли, тогда они составляли 6,2%. Потребительский спрос оценивался аналитиками как сумма оборота розничной торговли, объема платных услуг населения и расходов на общепит. Основной прирост, как и годом ранее, был обеспечен розничной торговлей (+7,2% за год). При этом сектор общественного питания показал еще более высокую динамику (+9,0%), однако вес общепита в суммарных потребительских расходах по-прежнему невысок и составляет 4,5% против 73% у розничной торговли, что определяет его незначительный вклад в итоговый результат. Для оценки ситуации в региональном разрезе эксперты РИА Новости провели исследование и составили пятый ежегодный рейтинг регионов по динамике потребительского спроса. СНИЖЕНИЕ В ОДНОМ РЕГИОНЕ Как показали результаты исследования, ситуация с динамикой спроса заметно различается у лидеров и замыкающих рейтинг регионов. В частности, один регион в 2024 году показал снижение потребительского спроса, а в 84 регионах спрос населения относительно прошлого года вырос. Самый большой рост потребительского спроса в прошедшем году отмечался в Адыгее, где, по расчетам РИА Новости, он увеличился на 20,7%. Также достаточно значительно потребительский спрос вырос в Карачаево-Черкесии (+11,7%). Третью и четвертую строку в рейтинге заняли Башкирия и Челябинская область, где спрос вырос в 2024 году на 11,2% и 10,8% соответственно. Замыкает первую пятерку рейтинга Тульская область с показателем 10,4%. Как поясняют эксперты, в Адыгее, Тульской и Челябинской областях наиболее заметно выросли обороты розничной торговли, а в Карачаево-Черкесии и Башкирии хороший рост наблюдался в сфере общественного питания. Помимо вышеперечисленных субъектов РФ в десятке лидеров по динамике потребительского спроса в 2024 году расположились Новосибирская область, Томская область, Чувашия, Еврейская автономная область, Ростовская область. Географический разброс лидеров довольно обширен. На общем фон сокращение потребительского спроса по итогам года отмечалось в прошедшем году в одном регионе. Согласно расчетам РИА Новости, негативная динамика наблюдалась в Севастополе. Самое сильное снижение здесь произошло в секторе общественного питания, оборот которого снизился более чем в два раза. Негативную динамику показала и розничная торговля в регионе, вес которой в показателе потребительского спроса максимальный, снижение составляло 4,3%. Еще в двух регионах динамика спроса также была очень слабой. В Архангельской области и Ненецком автономном округе потребительский спрос вырос менее чем на 1%. СРЕДНИЕ ТРАТЫ РОССИЯН Согласно результатам исследования, средние потребительские расходы в России на душу населения в месяц в 2024 году составляли 43,5 тысячи рублей, что выше уровня 2023 года на 17%. Из них на покупку товаров в среднем ушло 31,7 тысячи рублей, на оплату услуг 9,8 тысячи рублей, а на питание в общественных местах - две тысячи рублей. У регионов-лидеров среднемесячные расходы в денежном выражении намного больше средних по стране. В частности, средний москвич в месяц тратит 77,5 тысяч рублей, житель Санкт-Петербурга – 60,7 тысячи рублей, а житель Краснодарского края – 59,7 тысячи рублей. В целом в 19 регионах ежемесячные потребительские расходы превышают среднероссийский уровень. На другом полюсе рейтинга находятся регионы, в которых население тратит мало. В пяти регионах в 2024 году потребительские расходы не превысили 25 тысяч рублей на человека в месяц.

севастополь

архангельская область

санкт-петербург

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бизнес, россия, севастополь, архангельская область, санкт-петербург