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Саудовская Аравия планирует погасить долги Сирии перед Всемирным банком

Саудовская Аравия планирует погасить долги Сирии перед Всемирным банком - 14.04.2025, ПРАЙМ

Саудовская Аравия планирует погасить долги Сирии перед Всемирным банком

Саудовская Аравия планирует погасить долги Сирии перед Всемирным банком с целью привлечения в страну средств на послевоенное восстановление, передает агентство... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T16:23+0300

2025-04-14T16:23+0300

2025-04-14T16:23+0300

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банки

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саудовская аравия

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Саудовская Аравия планирует погасить долги Сирии перед Всемирным банком с целью привлечения в страну средств на послевоенное восстановление, передает агентство Рейтер со ссылкой на три осведомленных источника. "Саудовская Аравия планирует выплатить долги Сирии Всемирному банку, ... тем самым проложив путь к одобрению миллионов долларов грантов на реконструкцию и поддержку парализованного госсектора страны", - пишет агентство. В публикации подчеркивается, что долг Сирии перед Всемирным банком составляет около 15 миллионов долларов. Однако Дамаск, по словам источников, испытывает недостаток иностранной валюты, а рассматриваемые прежде планы по оплате долга замороженными зарубежными активами так и не были реализованы. При этом представитель МИД Саудовской Аравии отказался комментировать информацию, отметив, что власти "делают заявления, когда и если они становятся официальными". Тем не менее шаг Эр-Рияда в случае погашения долга Дамаска может стать первым прецедентом материальной поддержки королевством Сирии с момента смены власти в ней. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.

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банки, сирия, саудовская аравия, всемирный банк