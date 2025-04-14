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Россия и Индонезия отметят 75-летие дипломатических отношений

Россия и Индонезия отметят 75-летие дипломатических отношений - 14.04.2025, ПРАЙМ

Россия и Индонезия отметят 75-летие дипломатических отношений

Россия и Индонезия 14-15 апреля проведут 13-е заседание российско-индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству в... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T00:19+0300

2025-04-14T00:19+0300

2025-04-14T00:19+0300

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денис мантуров

росконгресс

россотрудничество

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ДЖАКАРТА, 14 апр – ПРАЙМ. Россия и Индонезия 14-15 апреля проведут 13-е заседание российско-индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству в Джакарте, его сопредседателями выступят первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров и министр-координатор по вопросам экономики Индонезии Аирлангга Хартарто. ЗНАКОВЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ В 2025 году Россия и Индонезия отмечают 75-летие дипломатических отношений. За долгую историю контактов между странами установились многочисленные связи как на уровне правительств и бизнеса, так и на уровне контактов между людьми и гуманитарных инициатив. Знаковым событием этого года, призванным очертить текущее состояние отношений и наметить будущие шаги, станет 13-е заседание российско-индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству (МПК), которое пройдет в Джакарте. Обе стороны будут представлены на высоком уровне, а из России в Джакарту прибудет многочисленная делегация, включающая представителей министерств, бизнеса, регионов и федеральных ведомств. Ожидается, что в юбилейный год дипломатических отношений Россия и Индонезия проведут всесторонние дискуссии, подведут итог достигнутым успехам, а также обсудят будущее сотрудничество. ДОРОГА БИЗНЕСУ На полях заседания межправительственной комиссии пройдет крупный бизнес-форум "Россия – Индонезия". Организаторами выступают фонд "Росконгресс" и торгово-промышленная палата Индонезии (KADIN). Форум призван стать площадкой для открытого и доверительного диалога между государством, бизнесом и обществом двух стран в целях поиска и продвижения инициатив и проектов, направленных на укрепление российско-индонезийского сотрудничества. Ожидается, что в пленарном заседании форума примут участие первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров и министр-координатор по вопросам экономики Индонезии Аирлангга Хартарто. КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА В рамках заседания в Джакарте пройдет гала-концерт, приуроченный к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Индонезией. В нем примет участие хор имени Пятницкого с программой российских композиций - откроет вечер популярная песня "Матушка земля". Кроме того, гостям концерта будет предложено насладиться индонезийской традиционной музыкой, исполненной на инструменте гамелан. РУССКОЕ СЕРДЦЕ В целях укрепления культурных связей России и Индонезии в Джакарте пройдет международный культурно-просветительский проект "Слово о русском сердце". Мероприятие приурочено к 100-летнему юбилею Россотрудничества, а также ко Дню космонавтики, символизируя вклад России в освоение космоса и развитие науки. Индонезийцы смогут узнать о культуре России через выставки, фильмы, настольные игры, экспертные сессии, а также театральные и даже оперные постановки.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, индонезия, джакарта, денис мантуров, росконгресс, россотрудничество