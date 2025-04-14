Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Джакарте открылся бизнес-форум Россия-Индонезия - 14.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250414/rossija-indonezija-856644312.html
В Джакарте открылся бизнес-форум Россия-Индонезия
В Джакарте открылся бизнес-форум Россия-Индонезия - 14.04.2025, ПРАЙМ
В Джакарте открылся бизнес-форум Россия-Индонезия
В индонезийской столице Джакарте открылся бизнес-форум Россия-Индонезия, передает корреспондент РИА Новости. | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T07:45+0300
2025-04-14T07:45+0300
россия
экономика
индонезия
рф
денис мантуров
росконгресс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856644312.jpg?1744605940
ДЖАКАРТА, 14 апр – ПРАЙМ. В индонезийской столице Джакарте открылся бизнес-форум Россия-Индонезия, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня мы рассмотрим многие грани развития торгово-экономических отношений между Россией и Индонезией. Это и сфера сельского хозяйства, и, безусловно, промышленная кооперация. Конечно же, это и такое важное направление, как логистика, без которой сложно представить успешное сотрудничество", - отметил торговый представитель РФ в Индонезии Александр Масальцев, открывая мероприятие. Организаторами форума выступают фонд "Росконгресс" и торгово-промышленная палата Индонезии (KADIN). Форум призван стать площадкой для открытого и доверительного диалога между государством, бизнесом и обществом двух стран в целях поиска и продвижения инициатив и проектов, направленных на укрепление российско-индонезийского сотрудничества. Ожидается, что в пленарном заседании форума примут участие первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров и министр-координатор по вопросам экономики Индонезии Аирлангга Хартарто.
индонезия
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, индонезия, рф, денис мантуров, росконгресс
РОССИЯ, Экономика, ИНДОНЕЗИЯ, РФ, Денис Мантуров, Росконгресс
07:45 14.04.2025
 
В Джакарте открылся бизнес-форум Россия-Индонезия

В Джакарте открылся бизнес-форум Россия-Индонезия

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДЖАКАРТА, 14 апр – ПРАЙМ. В индонезийской столице Джакарте открылся бизнес-форум Россия-Индонезия, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня мы рассмотрим многие грани развития торгово-экономических отношений между Россией и Индонезией. Это и сфера сельского хозяйства, и, безусловно, промышленная кооперация. Конечно же, это и такое важное направление, как логистика, без которой сложно представить успешное сотрудничество", - отметил торговый представитель РФ в Индонезии Александр Масальцев, открывая мероприятие.
Организаторами форума выступают фонд "Росконгресс" и торгово-промышленная палата Индонезии (KADIN). Форум призван стать площадкой для открытого и доверительного диалога между государством, бизнесом и обществом двух стран в целях поиска и продвижения инициатив и проектов, направленных на укрепление российско-индонезийского сотрудничества. Ожидается, что в пленарном заседании форума примут участие первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров и министр-координатор по вопросам экономики Индонезии Аирлангга Хартарто.
 
ЭкономикаРОССИЯИНДОНЕЗИЯРФДенис МантуровРосконгресс
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала