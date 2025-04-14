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В Джакарте открылся бизнес-форум Россия-Индонезия

В Джакарте открылся бизнес-форум Россия-Индонезия - 14.04.2025, ПРАЙМ

В Джакарте открылся бизнес-форум Россия-Индонезия

В индонезийской столице Джакарте открылся бизнес-форум Россия-Индонезия, передает корреспондент РИА Новости. | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T07:45+0300

2025-04-14T07:45+0300

2025-04-14T07:45+0300

россия

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индонезия

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денис мантуров

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ДЖАКАРТА, 14 апр – ПРАЙМ. В индонезийской столице Джакарте открылся бизнес-форум Россия-Индонезия, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня мы рассмотрим многие грани развития торгово-экономических отношений между Россией и Индонезией. Это и сфера сельского хозяйства, и, безусловно, промышленная кооперация. Конечно же, это и такое важное направление, как логистика, без которой сложно представить успешное сотрудничество", - отметил торговый представитель РФ в Индонезии Александр Масальцев, открывая мероприятие. Организаторами форума выступают фонд "Росконгресс" и торгово-промышленная палата Индонезии (KADIN). Форум призван стать площадкой для открытого и доверительного диалога между государством, бизнесом и обществом двух стран в целях поиска и продвижения инициатив и проектов, направленных на укрепление российско-индонезийского сотрудничества. Ожидается, что в пленарном заседании форума примут участие первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров и министр-координатор по вопросам экономики Индонезии Аирлангга Хартарто.

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россия, индонезия, рф, денис мантуров, росконгресс