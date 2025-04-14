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Ввод жилья в России в первом квартале вырос на 8,9%
Ввод жилья в России в первом квартале вырос на 8,9% - 14.04.2025, ПРАЙМ
Ввод жилья в России в первом квартале вырос на 8,9%
Ввод жилья в России в январе-марте 2025 года вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 8,9% - почти до 32 миллионов квадратных метров,... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T19:04+0300
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Ввод жилья в России в январе-марте 2025 года вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 8,9% - почти до 32 миллионов квадратных метров, свидетельствуют оперативные данные Росстата. В том числе в марте в стране сдали 10,6 миллиона квадратных метров, что на 21% больше, чем в марте 2024 года, отмечается в материалах ведомства. Как указывается в них, населением в первом квартале текущего года построено около 24,7 миллиона квадратных метров (77% от общего объема введенного жилья), что на 20% больше показателя января-марта прошлого года. Согласно данным Росстата, среди регионов по вводу жилья по итогам трех месяцев лидируют Московская область (4,1 миллиона квадратных метров, +53% год к году), Краснодарский край (2 миллиона квадратных метров, +51%), Татарстан (1,5 миллиона квадратных метров, +4%), Ленинградская область (1,4 миллиона квадратных метров, +17%) и Москва (1,3 миллиона квадратных метров, +23%). В Санкт-Петербурге в первом квартале за три месяца сдали 704 тысячи квадратных метров - на 34% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
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Экономика, Недвижимость, Бизнес, Московская область, Краснодарский край, Росстат
Ввод жилья в России в первом квартале вырос на 8,9%
Росстат: ввод жилья в России в январе-марте вырос почти на 8,9%
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Ввод жилья в России в январе-марте 2025 года вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 8,9% - почти до 32 миллионов квадратных метров, свидетельствуют оперативные данные Росстата.
В том числе в марте в стране сдали 10,6 миллиона квадратных метров, что на 21% больше, чем в марте 2024 года, отмечается в материалах ведомства.
Как указывается в них, населением в первом квартале текущего года построено около 24,7 миллиона квадратных метров (77% от общего объема введенного жилья), что на 20% больше показателя января-марта прошлого года.
Согласно данным Росстата, среди регионов по вводу жилья по итогам трех месяцев лидируют Московская область (4,1 миллиона квадратных метров, +53% год к году), Краснодарский край (2 миллиона квадратных метров, +51%), Татарстан (1,5 миллиона квадратных метров, +4%), Ленинградская область (1,4 миллиона квадратных метров, +17%) и Москва (1,3 миллиона квадратных метров, +23%).
В Санкт-Петербурге в первом квартале за три месяца сдали 704 тысячи квадратных метров - на 34% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
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