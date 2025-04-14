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Рубль торгуется в умеренном плюсе против юаня на Московской бирже

Рубль торгуется в умеренном плюсе против юаня на Московской бирже - 14.04.2025, ПРАЙМ

Рубль торгуется в умеренном плюсе против юаня на Московской бирже

Курс рубля в понедельник торгуется в умеренном плюсе против юаня на Московской бирже, прибавляя четвертый день подряд, следует из данных торгов. | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T18:13+0300

2025-04-14T18:13+0300

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля в понедельник торгуется в умеренном плюсе против юаня на Московской бирже, прибавляя четвертый день подряд, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.55 мск падал на 6 копеек, до 11,19 рубля. Снижение составило 0,6%. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,17-11,32 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 6,3 миллиарда юаней, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 84,48 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,55 против 7,313 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 3,2%. На форексе доллар котируется по 81,92 рубля. РУБЛЬ НА ПОДЪЕМЕ Рубль в начале недели прибавляет против юаня на Мосбирже – четвертую торговую сессию подряд. При этом юань пока не обновляет минимумы года (11,13 рубля), торгуясь около уровня 11,2 рубля. "Российская валюта преимущественно консолидируется около достигнутых вершин - в умеренном плюсе. Вероятно, спрос на иностранную валюту остается на относительно низком уровне из-за проблем с восстановлением импорта, вызванных падением потребительского кредитования на фоне высоких процентных ставок", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка составляет -0,03% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,05% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.53 мск росла на 0,7%, до 65,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) падал на 0,5%, до 99,6 пункта. ПРОГНОЗЫ Рубль в последние дни тяготеет к укреплению, отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Негатив от упавших цен на сырье пока ограничивается заметно выросшими в апреле продажами валюты со стороны ЦБ. У рубля остается потенциал к ослаблению, но на время курс может задержаться ниже 11,5 рубля за юань", - добавляет он. При этом Бабин из "БКС Мир инвестиций" полагает, что ближайшая поддержка курсу юаня находится в районе отметки 11,13 рубля. "Она может быть проверена на прочность уже на этой неделе", - допускает он.

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