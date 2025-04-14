https://1prime.ru/20250414/rubl-856675876.html

Реальный эффективный курс рубля в январе-марте вырос на 19,2%

Реальный эффективный курс рубля в январе-марте вырос на 19,2% - 14.04.2025, ПРАЙМ

Реальный эффективный курс рубля в январе-марте вырос на 19,2%

Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-марте вырос на 19,2%, а в... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T19:29+0300

2025-04-14T19:29+0300

2025-04-14T19:29+0300

банк россии

рф

банк россии

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-марте вырос на 19,2%, а в марте - на 7,1%, говорится в материалах ЦБ РФ. Реальный курс рубля к доллару в марте вырос на 8,1% по сравнению с февралем, к евро - на 4,8%, а к юаню - на 7,9%. Номинальный курс рубля к доллару в марте вырос на 7,9%, к евро - на 4,6%, к юаню - на 7%.

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2025

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рф, банк россии