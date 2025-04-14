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Рубль вырос против юаня на Московской бирже

Рубль вырос против юаня на Московской бирже - 14.04.2025, ПРАЙМ

Рубль вырос против юаня на Московской бирже

Курс рубля в понедельник повысился против юаня на Московской бирже четвертый торговый день подряд: китайская валюта сползла до 11,2 рубля, следует из данных... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T21:34+0300

2025-04-14T21:34+0300

2025-04-14T21:46+0300

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля в понедельник повысился против юаня на Московской бирже четвертый торговый день подряд: китайская валюта сползла до 11,2 рубля, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 5 копеек, до 11,2 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 84,97 рубля. РУБЛЬ НА ПОДЪЕМЕ Рубль в первый день торгов недели торговался преимущественно в плюсе против юаня на Мосбирже – четвертую торговую сессию подряд. При этом юань пока не спешит обновлять минимум года (11,13 рубля), торгуясь около уровня 11,2 рубля. "Укрепляться рублю отчасти позволяет относительная слабость валюты США на форексе: индекс доллара - на трехлетних минимумах ниже ключевого уровня 100 пунктов. Это же в некоторой степени помогает восстанавливаться ценам на нефть. При этом импорт еще подавлен, в том числе из-за жесткой ДКП, а экспортные потоки учитываются в курсе по более высоким ценам на нефть", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 21.13 мск снижалась на 0,25%, до 64,6 доллара за баррель сорта Brent, хотя в середине прошлой недели она проваливалась до 58,4 доллара, после чего скорректировалась вверх. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) падал на 0,3%, до 99,8 пункта. ПРОГНОЗЫ Краткосрочно не исключено достижение новых локальных минимумов курсами доллара и юаня, но среднесрочный сценарий ослабления рубля с целями ближе к 90 рублей за доллар и 12 рублей за юань остается актуальным, полагает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". С конца января на российском денежном рынке складывается интересная ситуация, когда ставки репо выше ключевой ставки, отмечает Андрей Русецкий из УК "Первая". "В обычных условиях РЕПО ниже ключевой ставки. Одна из причин текущей ситуации в том, что на рынке у отдельных банков и крупных корпоративных игроков образовался дефицит средств, который они восполняют с денежного рынка. Также присутствуют ожидания, что банковская система во второй половине года может столкнутся с дефицитом ликвидности, что увеличит спрос на короткие деньги и поддержит ставки репо на повышенном уровне", - добавляет он, рассуждая о факторах повышенного спроса на рубли.

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рынки, торги, сша, москва, андрей русецкий, "бкс мир инвестиций", ук "первая"