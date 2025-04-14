https://1prime.ru/20250414/ruonia-856661454.html
Ставка RUONIA 11 апреля выросла до 21,54%
Ставка RUONIA 11 апреля выросла до 21,54% - 14.04.2025, ПРАЙМ
Ставка RUONIA 11 апреля выросла до 21,54%
Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в пятницу, 11 апреля, выросла на 0,01... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T14:20+0300
2025-04-14T14:20+0300
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экономика
ruonia
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в пятницу, 11 апреля, выросла на 0,01 процентного пункта и составила 21,54%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 552,46 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
https://1prime.ru/20250414/aktsii-856650470.html
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ruonia, финансы, банк россии
Экономика, RUONIA, Финансы, Банк России
Ставка RUONIA 11 апреля выросла до 21,54%
Ставка RUONIA 11 апреля выросла на 0,01 процентного пункта
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в пятницу, 11 апреля, выросла на 0,01 процентного пункта и составила 21,54%, следует из сообщения на сайте Банка России.
В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 552,46 миллиарда рублей.
RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой.
Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
Российский рынок акций растет в понедельник утром