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Глава МИД Франции призвал ЕС ввести самые тяжелые санкции против России - 14.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Глава МИД Франции призвал ЕС ввести самые тяжелые санкции против России
Глава МИД Франции призвал ЕС ввести самые тяжелые санкции против России - 14.04.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Франции призвал ЕС ввести самые тяжелые санкции против России
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро призвал Евросоюз ввести в отношении России "самые тяжелые санкции", обвинив Москву в якобы нежелании добиться урегулирования... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T10:22+0300
2025-04-14T10:23+0300
экономика
россия
запад
ес
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ПАРИЖ, 14 апр – ПРАЙМ. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро призвал Евросоюз ввести в отношении России "самые тяжелые санкции", обвинив Москву в якобы нежелании добиться урегулирования конфликта на Украине. "Я призываю Евросоюз ввести самые тяжелые санкции в отношении России, чтобы задушить её экономику и помешать ей подкреплять свои военные усилия", - сказал он по прибытии на встречу министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии. Вместе с этим Барро заявил, что США, которые "вложили много" усилий и времени, чтобы добиться прекращения огня, также могут использовать "готовые" санкции, чтобы "заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров". Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 16 пакетов санкций против РФ.
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россия, запад, ес
Экономика, РОССИЯ, ЗАПАД, ЕС
10:22 14.04.2025 (обновлено: 10:23 14.04.2025)
 
Глава МИД Франции призвал ЕС ввести самые тяжелые санкции против России

Глава МИД Франции Барро призвал ЕС ввести самые тяжелые санкции против России

© fotolia.com / Henner DamkeФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
© fotolia.com / Henner Damke
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ПАРИЖ, 14 апр – ПРАЙМ. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро призвал Евросоюз ввести в отношении России "самые тяжелые санкции", обвинив Москву в якобы нежелании добиться урегулирования конфликта на Украине.
"Я призываю Евросоюз ввести самые тяжелые санкции в отношении России, чтобы задушить её экономику и помешать ей подкреплять свои военные усилия", - сказал он по прибытии на встречу министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
Вместе с этим Барро заявил, что США, которые "вложили много" усилий и времени, чтобы добиться прекращения огня, также могут использовать "готовые" санкции, чтобы "заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров".
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 16 пакетов санкций против РФ.
Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и медиагруппы Россия сегодня
Симоньян высказалась об украинских санкциях против сотрудников СМИ
11 апреля, 23:42
 
ЭкономикаРОССИЯЗАПАДЕС
 
 
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