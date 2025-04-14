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Сийярто раскрыл детали подготовки 17-го пакета санкций против России
Сийярто раскрыл детали подготовки 17-го пакета санкций против России - 14.04.2025, ПРАЙМ
Сийярто раскрыл детали подготовки 17-го пакета санкций против России
Глава МИД Украины Андрей Сибига требует от ЕС ввести санкции против закупок энергоносителей в РФ и российской атомной энергетики, Венгрия против, заявил... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T15:56+0300
2025-04-14T15:56+0300
2025-04-14T15:56+0300
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БУДАПЕШТ, 14 апр - ПРАЙМ. Глава МИД Украины Андрей Сибига требует от ЕС ввести санкции против закупок энергоносителей в РФ и российской атомной энергетики, Венгрия против, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Есть намерение (в ЕС - ред.) подготовить 17-й пакет санкций... Министр иностранных дел Украины требовал ввести санкции против закупки энергоносителей у России и ее атомной энергетики. К этому присоединился ряд европейских коллег", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания глав МИД стран ЕС в Люксембурге, трансляцию вел телеканал М1. Он подчеркнул, что Венгрия, как и раньше, не поддержит подобные "сумасшедшие" предложения.
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Экономика, Газ, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто, ЕС
Сийярто раскрыл детали подготовки 17-го пакета санкций против России
Сийярто: в 17-й пакет санкций ЕС пытались внести российскую энергетику и атом
БУДАПЕШТ, 14 апр - ПРАЙМ. Глава МИД Украины Андрей Сибига требует от ЕС ввести санкции против закупок энергоносителей в РФ и российской атомной энергетики, Венгрия против, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Есть намерение (в ЕС - ред.) подготовить 17-й пакет санкций... Министр иностранных дел Украины требовал ввести санкции против закупки энергоносителей у России и ее атомной энергетики. К этому присоединился ряд европейских коллег", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания глав МИД стран ЕС в Люксембурге, трансляцию вел телеканал М1.
Он подчеркнул, что Венгрия, как и раньше, не поддержит подобные "сумасшедшие" предложения.
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