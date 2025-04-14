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Главы МИД ЕС рассмотрят 17-й пакет санкций против России

Главы МИД ЕС рассмотрят 17-й пакет санкций против России - 14.04.2025, ПРАЙМ

Главы МИД ЕС рассмотрят 17-й пакет санкций против России

Главы МИД ЕС намерены на заседании в мае рассмотреть17-й пакет санкций против РФ, который, в том числе, может включить новые меры против "теневого флота",... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T16:35+0300

2025-04-14T16:35+0300

2025-04-14T16:35+0300

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БРЮССЕЛЬ, 14 апр – ПРАЙМ. Главы МИД ЕС намерены на заседании в мае рассмотреть17-й пакет санкций против РФ, который, в том числе, может включить новые меры против "теневого флота", сообщила по итогам министерской встречи в Люксембурге глава евродипломатии Кая Каллас. "Мы сейчас обсуждаем 17-й пакет санкций против России, включая "теневой флот" и другие элементы, которые будут представлены на заседании Совета по иностранным делам ЕС в мае", - сообщила она.

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россия, брюссель, кая каллас, ес