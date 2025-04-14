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Сбербанк увеличил размер дисконта на ставку по базовым ипотечным программам
Сбербанк увеличил размер дисконта на ставку по базовым ипотечным программам - 14.04.2025, ПРАЙМ
Сбербанк увеличил размер дисконта на ставку по базовым ипотечным программам
Сбербанк с 14 апреля увеличил размер дисконта на ставку по базовым ипотечным программам для зарплатных клиентов до 1 процентного пункта с 0,5 процентных пункта, | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T09:15+0300
2025-04-14T09:15+0300
2025-04-14T09:15+0300
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Сбербанк с 14 апреля увеличил размер дисконта на ставку по базовым ипотечным программам для зарплатных клиентов до 1 процентного пункта с 0,5 процентных пункта, сообщили в пресс-службе кредитной организации. "С 14 апреля "Сбер" увеличил размер дисконта на ставку по базовым ипотечным программам для зарплатных клиентов банка с 0,5 п.п. до 1 п.п.",- сказано в сообщении. Отмечается, что с учетом всех доступных для клиентов дисконтов минимальная ставка по рыночной ипотеке на "Домклик" на первичное жилье составляет 24,9%, на вторичное - 25,3%, по программе "Строительство жилого дома" минимальная ставка - 26,3%. В пресс-службе напомнили, что с начала марта Сбербанк дважды снизил ставки по рыночным ипотечным программам. "По данным "Домклик", всего за первый квартал 2025 года банк выдал более 81 тысячи кредитов на сумму более 370 миллиардов рублей", - отмечается в сообщении. Также указывается, что с 16 апреля Сбербанк увеличивает до 2 процентных пунктов скидку к ставке по кредиту для клиентов, получающих зарплату на карту банка.
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банки, финансы, россия, сбербанк, домклик
Экономика, Банки, Финансы, РОССИЯ, Сбербанк, Домклик
Сбербанк увеличил размер дисконта на ставку по базовым ипотечным программам
"Сбер" с 14 апреля увеличил дисконт на ставку по базовым ипотечным программам
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Сбербанк с 14 апреля увеличил размер дисконта на ставку по базовым ипотечным программам для зарплатных клиентов до 1 процентного пункта с 0,5 процентных пункта, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
"С 14 апреля "Сбер" увеличил размер дисконта на ставку по базовым ипотечным программам для зарплатных клиентов банка с 0,5 п.п. до 1 п.п.",- сказано в сообщении.
Отмечается, что с учетом всех доступных для клиентов дисконтов минимальная ставка по рыночной ипотеке на "Домклик" на первичное жилье составляет 24,9%, на вторичное - 25,3%, по программе "Строительство жилого дома" минимальная ставка - 26,3%.
В пресс-службе напомнили, что с начала марта Сбербанк дважды снизил ставки по рыночным ипотечным программам.
"По данным "Домклик", всего за первый квартал 2025 года банк выдал более 81 тысячи кредитов на сумму более 370 миллиардов рублей", - отмечается в сообщении.
Также указывается, что с 16 апреля Сбербанк увеличивает до 2 процентных пунктов скидку к ставке по кредиту для клиентов, получающих зарплату на карту банка.
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