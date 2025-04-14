https://1prime.ru/20250414/serbija-856644572.html
В Сербии надеются, что новый кабмин продолжит политику в отношении России
В Сербии надеются, что новый кабмин продолжит политику в отношении России - 14.04.2025, ПРАЙМ
В Сербии надеются, что новый кабмин продолжит политику в отношении России
Вице-премьер Сербии Александр Вулин выразил надежду в беседе с РИА Новости, что новый кабмин Сербии продолжит нынешнюю политику в отношении Москвы и также не... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T07:48+0300
2025-04-14T07:48+0300
2025-04-14T07:48+0300
экономика
россия
мировая экономика
сербия
москва
республика сербская
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856644572.jpg?1744606128
МОСКВА, 14 апр – ПРАЙМ. Вице-премьер Сербии Александр Вулин выразил надежду в беседе с РИА Новости, что новый кабмин Сербии продолжит нынешнюю политику в отношении Москвы и также не присоединится к антироссийским санкциям.
"Я ожидаю сильное, мощное сербское правительство, которое продолжит реализовать независимую политику, социальную политику и политику развития. Правительство, которое сохранит позицию военного нейтралитета. Правительство, которое сохранит Республику Сербскую на основании Дейтонских соглашений, правительство, которое никогда не признает независимость Косово. И правительство, которое никогда не проведет национализацию российского имущества и никогда не введет санкции против Российской Федерации. Значит, вкратце, я ожидаю правительства преемственности во главе с президентом (Сербии Александром - ред.) Вучичем", - сказал он.
Скупщина (парламент) Сербии в середине марта констатировал отставку премьера Милоша Вучевича, соответствующее заявление он подал еще 28 января на фоне массовых протестов из-за обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября, число жертв которого в марте достигло 16 человек. Новый состав правительства должен быть избран в парламенте до 18 апреля, иначе в июне будут назначены внеочередные парламентские выборы.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
сербия
москва
республика сербская
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, сербия, москва, республика сербская
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, СЕРБИЯ, МОСКВА, Республика Сербская
В Сербии надеются, что новый кабмин продолжит политику в отношении России
Вице-премьер Вулин: правительство Сербии продолжит политику в отношении России
МОСКВА, 14 апр – ПРАЙМ. Вице-премьер Сербии Александр Вулин выразил надежду в беседе с РИА Новости, что новый кабмин Сербии продолжит нынешнюю политику в отношении Москвы и также не присоединится к антироссийским санкциям.
"Я ожидаю сильное, мощное сербское правительство, которое продолжит реализовать независимую политику, социальную политику и политику развития. Правительство, которое сохранит позицию военного нейтралитета. Правительство, которое сохранит Республику Сербскую на основании Дейтонских соглашений, правительство, которое никогда не признает независимость Косово. И правительство, которое никогда не проведет национализацию российского имущества и никогда не введет санкции против Российской Федерации. Значит, вкратце, я ожидаю правительства преемственности во главе с президентом (Сербии Александром - ред.) Вучичем", - сказал он.
Скупщина (парламент) Сербии в середине марта констатировал отставку премьера Милоша Вучевича, соответствующее заявление он подал еще 28 января на фоне массовых протестов из-за обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября, число жертв которого в марте достигло 16 человек. Новый состав правительства должен быть избран в парламенте до 18 апреля, иначе в июне будут назначены внеочередные парламентские выборы.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.