https://1prime.ru/20250414/serbija-856644572.html

В Сербии надеются, что новый кабмин продолжит политику в отношении России

В Сербии надеются, что новый кабмин продолжит политику в отношении России - 14.04.2025, ПРАЙМ

В Сербии надеются, что новый кабмин продолжит политику в отношении России

Вице-премьер Сербии Александр Вулин выразил надежду в беседе с РИА Новости, что новый кабмин Сербии продолжит нынешнюю политику в отношении Москвы и также не... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T07:48+0300

2025-04-14T07:48+0300

2025-04-14T07:48+0300

экономика

россия

мировая экономика

сербия

москва

республика сербская

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856644572.jpg?1744606128

МОСКВА, 14 апр – ПРАЙМ. Вице-премьер Сербии Александр Вулин выразил надежду в беседе с РИА Новости, что новый кабмин Сербии продолжит нынешнюю политику в отношении Москвы и также не присоединится к антироссийским санкциям. "Я ожидаю сильное, мощное сербское правительство, которое продолжит реализовать независимую политику, социальную политику и политику развития. Правительство, которое сохранит позицию военного нейтралитета. Правительство, которое сохранит Республику Сербскую на основании Дейтонских соглашений, правительство, которое никогда не признает независимость Косово. И правительство, которое никогда не проведет национализацию российского имущества и никогда не введет санкции против Российской Федерации. Значит, вкратце, я ожидаю правительства преемственности во главе с президентом (Сербии Александром - ред.) Вучичем", - сказал он. Скупщина (парламент) Сербии в середине марта констатировал отставку премьера Милоша Вучевича, соответствующее заявление он подал еще 28 января на фоне массовых протестов из-за обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября, число жертв которого в марте достигло 16 человек. Новый состав правительства должен быть избран в парламенте до 18 апреля, иначе в июне будут назначены внеочередные парламентские выборы. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.

сербия

москва

республика сербская

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, сербия, москва, республика сербская