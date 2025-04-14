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ЕК предложила интегрировать экономику Украины в общеевропейский рынок
ЕК предложила интегрировать экономику Украины в общеевропейский рынок - 14.04.2025, ПРАЙМ
ЕК предложила интегрировать экономику Украины в общеевропейский рынок
Еврокомиссия выступила с предложением полностью интегрировать экономику Украины в общеевропейский рынок, не дожидаясь ее вступления в ЕС, заявил венгерский... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T15:07+0300
2025-04-14T15:07+0300
2025-04-14T15:07+0300
экономика
украина
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БУДАПЕШТ, 14 апр - ПРАЙМ. Еврокомиссия выступила с предложением полностью интегрировать экономику Украины в общеевропейский рынок, не дожидаясь ее вступления в ЕС, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Еврокомиссар выступил с шокирующим предложением реализовать полную экономическую интеграцию Украины в ЕС, в общий рынок ещё до ее вступления в ЕС", - сказал Сийярто венгерским журналистам по окончании заседания глав МИД стран ЕС в Люксембурге. Трансляцию вел телеканал М1.
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украина, петер сийярто, ес
Экономика, УКРАИНА, Петер Сийярто, ЕС
ЕК предложила интегрировать экономику Украины в общеевропейский рынок
Сийярто: ЕК предложила интегрировать экономику Украины в общеевропейский рынок
БУДАПЕШТ, 14 апр - ПРАЙМ. Еврокомиссия выступила с предложением полностью интегрировать экономику Украины в общеевропейский рынок, не дожидаясь ее вступления в ЕС, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Еврокомиссар выступил с шокирующим предложением реализовать полную экономическую интеграцию Украины в ЕС, в общий рынок ещё до ее вступления в ЕС", - сказал Сийярто венгерским журналистам по окончании заседания глав МИД стран ЕС в Люксембурге. Трансляцию вел телеканал М1.
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