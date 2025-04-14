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ЕК предложила интегрировать экономику Украины в общеевропейский рынок

ЕК предложила интегрировать экономику Украины в общеевропейский рынок - 14.04.2025, ПРАЙМ

ЕК предложила интегрировать экономику Украины в общеевропейский рынок

Еврокомиссия выступила с предложением полностью интегрировать экономику Украины в общеевропейский рынок, не дожидаясь ее вступления в ЕС, заявил венгерский... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T15:07+0300

2025-04-14T15:07+0300

2025-04-14T15:07+0300

экономика

украина

петер сийярто

ес

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БУДАПЕШТ, 14 апр - ПРАЙМ. Еврокомиссия выступила с предложением полностью интегрировать экономику Украины в общеевропейский рынок, не дожидаясь ее вступления в ЕС, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Еврокомиссар выступил с шокирующим предложением реализовать полную экономическую интеграцию Украины в ЕС, в общий рынок ещё до ее вступления в ЕС", - сказал Сийярто венгерским журналистам по окончании заседания глав МИД стран ЕС в Люксембурге. Трансляцию вел телеканал М1.

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украина, петер сийярто, ес