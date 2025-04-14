https://1prime.ru/20250414/siyyarto-856664888.html
ЕС начнет переговоры по присоединению Украины в 2025 году, сообщил Сийярто
ЕС начнет переговоры по присоединению Украины в 2025 году, сообщил Сийярто - 14.04.2025, ПРАЙМ
ЕС начнет переговоры по присоединению Украины в 2025 году, сообщил Сийярто
В ЕС хотят в течение 2025 года начать в полном объеме переговоры с Украиной о присоединении к сообществу, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T15:23+0300
2025-04-14T15:23+0300
2025-04-14T15:23+0300
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БУДАПЕШТ, 14 апр - ПРАЙМ. В ЕС хотят в течение 2025 года начать в полном объеме переговоры с Украиной о присоединении к сообществу, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Несколько человек здесь (на заседании глав МИД стран ЕС - ред.) также ясно дали понять, что они хотят, чтобы все главы переговоров о вступлении с Украиной были открыты в этом году", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания, трансляцию вел телеканал М1. Министр подчеркнул, что Венгрия не позволит принять решение о вступлении Украины в сообщество без учета мнения ее граждан. Он напомнил, что в Венгрии в понедельник стартовал всеобщий опрос населения, где граждан страны просят высказать отношение к приему Украины в ЕС.
https://1prime.ru/20250411/siyyarto-856600317.html
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украина, венгрия, будапешт, петер сийярто, ес
Политика, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, Будапешт, Петер Сийярто, ЕС
ЕС начнет переговоры по присоединению Украины в 2025 году, сообщил Сийярто
Сийярто: ЕС собирается начать переговоры по присоединению Украины в 2025 году
БУДАПЕШТ, 14 апр - ПРАЙМ. В ЕС хотят в течение 2025 года начать в полном объеме переговоры с Украиной о присоединении к сообществу, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Несколько человек здесь (на заседании глав МИД стран ЕС - ред.) также ясно дали понять, что они хотят, чтобы все главы переговоров о вступлении с Украиной были открыты в этом году", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания, трансляцию вел телеканал М1.
Министр подчеркнул, что Венгрия не позволит принять решение о вступлении Украины в сообщество без учета мнения ее граждан. Он напомнил, что в Венгрии в понедельник стартовал всеобщий опрос населения, где граждан страны просят высказать отношение к приему Украины в ЕС.
Сийярто заявил, что не понимает удивление ЕС по поводу пошлин США