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СМИ: производитель ракет Storm Shadow может удвоить производство - 14.04.2025, ПРАЙМ
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СМИ: производитель ракет Storm Shadow может удвоить производство
СМИ: производитель ракет Storm Shadow может удвоить производство - 14.04.2025, ПРАЙМ
СМИ: производитель ракет Storm Shadow может удвоить производство
Ведущий европейский разработчик и производитель ракетных систем MBDA, наиболее известный производством дальнобойных ракет Storm Shadow/Scalp, в 2025 году может... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T10:09+0300
2025-04-14T10:10+0300
вооружения
промышленность
франция
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Ведущий европейский разработчик и производитель ракетных систем MBDA, наиболее известный производством дальнобойных ракет Storm Shadow/Scalp, в 2025 году может удвоить выпуск продукции на фоне высокого спроса, однако сталкивается с трудностями в попытке расширить производство, пишет газета Financial Times. "Производитель ракет Storm Shadow, или Scalp увеличил производство, но неэффективность препятствует усилиям по расширению", - пишет издание. Как сообщается в статье, MBDA в течение последних трех лет вкладывала значительные средства в новое оборудование и нанимала сотни рабочих для ускорения производства на фоне высокого спроса, который подтолкнул заказы к рекордным показателям. По данным издания, поступающие заказы достигли суммы в 37 миллиардов евро, а на их выполнение при нынешних темпах потребуется около семи лет. При этом, как пишет Financial Times, компания столкнулась с сильным давлением со стороны французских военных, требующих быстрее поставлять свои дальнобойные ракеты Aster, а также испытывала трудности с расходами на расширение и растянутыми цепочками поставок. Также MBDA столкнулась с неэффективностью, которая не имела значения в мирное время, однако в настоящее время создает определенные помехи. Как заявил изданию генеральный директор компании Эрик Беранже, компании нужно больше сделать, чтобы адаптироваться к экономике военного времени, в условиях которой скорость и объемы впервые за десятилетия имеют решающее значение. "Нам нужно быть намного более промышленными, так сказать, чтобы справиться с проблемами (наращивания производства - ред.)", - заявил он. По мнению Беранже, MBDA могла бы избежать многих проблем, если бы была обычной компанией. Однако, по данным осведомленных источников, предложение, выдвинутое в прошлом году Беранже об упрощении производственной зоны, было отклонено Францией, которая, в частности, увидела в реорганизации угрозу своему лидерству в группе. Предложение также не получило поддержку Британии. При этом обе страны указали на то, что от него выиграет только Италия. Storm Shadow разработана совместно Францией и Великобританией (во Франции получила наименование SCALP и производится концерном MBDA). Великобритания объявила о передаче Киеву крылатых ракет Storm Shadow (дальность поражения от 250 до 560 километров в зависимости от модификации) в мае 2023 года.
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промышленность, франция, великобритания
Вооружения, Промышленность, ФРАНЦИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
10:09 14.04.2025 (обновлено: 10:10 14.04.2025)
 
СМИ: производитель ракет Storm Shadow может удвоить производство

FT: производитель ракет Storm Shadow/Scalp MBDA может удвоить производство

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкФрагменты ракеты Storm Shadow
Фрагменты ракеты Storm Shadow - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости . РИА Новости
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Ведущий европейский разработчик и производитель ракетных систем MBDA, наиболее известный производством дальнобойных ракет Storm Shadow/Scalp, в 2025 году может удвоить выпуск продукции на фоне высокого спроса, однако сталкивается с трудностями в попытке расширить производство, пишет газета Financial Times.
"Производитель ракет Storm Shadow, или Scalp увеличил производство, но неэффективность препятствует усилиям по расширению", - пишет издание.
Как сообщается в статье, MBDA в течение последних трех лет вкладывала значительные средства в новое оборудование и нанимала сотни рабочих для ускорения производства на фоне высокого спроса, который подтолкнул заказы к рекордным показателям. По данным издания, поступающие заказы достигли суммы в 37 миллиардов евро, а на их выполнение при нынешних темпах потребуется около семи лет.
При этом, как пишет Financial Times, компания столкнулась с сильным давлением со стороны французских военных, требующих быстрее поставлять свои дальнобойные ракеты Aster, а также испытывала трудности с расходами на расширение и растянутыми цепочками поставок. Также MBDA столкнулась с неэффективностью, которая не имела значения в мирное время, однако в настоящее время создает определенные помехи.
Как заявил изданию генеральный директор компании Эрик Беранже, компании нужно больше сделать, чтобы адаптироваться к экономике военного времени, в условиях которой скорость и объемы впервые за десятилетия имеют решающее значение.
"Нам нужно быть намного более промышленными, так сказать, чтобы справиться с проблемами (наращивания производства - ред.)", - заявил он.
По мнению Беранже, MBDA могла бы избежать многих проблем, если бы была обычной компанией. Однако, по данным осведомленных источников, предложение, выдвинутое в прошлом году Беранже об упрощении производственной зоны, было отклонено Францией, которая, в частности, увидела в реорганизации угрозу своему лидерству в группе. Предложение также не получило поддержку Британии. При этом обе страны указали на то, что от него выиграет только Италия.
Storm Shadow разработана совместно Францией и Великобританией (во Франции получила наименование SCALP и производится концерном MBDA). Великобритания объявила о передаче Киеву крылатых ракет Storm Shadow (дальность поражения от 250 до 560 километров в зависимости от модификации) в мае 2023 года.
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
Каллас сделала заявление о поставках Киеву дальнобойных ракет
09:27
 
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