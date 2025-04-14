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СМИ: Apple избежала крупнейшего кризиса со времен пандемии

СМИ: Apple избежала крупнейшего кризиса со времен пандемии - 14.04.2025, ПРАЙМ

СМИ: Apple избежала крупнейшего кризиса со времен пандемии

Американская корпорация Apple на фоне неоднозначной торговой политики США оказалась на пороге сильнейшего кризиса со времен ковида, но его удалось избежать... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T10:42+0300

2025-04-14T10:42+0300

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Американская корпорация Apple на фоне неоднозначной торговой политики США оказалась на пороге сильнейшего кризиса со времен ковида, но его удалось избежать благодаря уступкам президента Дональда Трампа по пошлинам, пишет агентство Блумберг. "Apple Inc. удалось избежать своего самого большого кризиса со времен пандемии - по крайней мере, на данный момент", - говорится в материале. Аналитик Evercore ISI Амит Дарьянани (Amit Daryanani) отметил, что уступки по пошлинам - большое облегчение для компании, так как тарифы привели бы к росту расходов на материалы. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками. При этом администрация Трампа, согласно документам Таможенной и пограничной службы США, с которыми ознакомились РИА Новости, исключила смартфоны, компьютеры и ряд других видов электроники из-под действия "взаимных" пошлин на импорт. На этом фоне акции Apple до открытия торгов США в понедельник дорожают на 6,8%. Трамп же заявлял, что власти не вводили никаких исключений для отдельных групп товаров, а они переходят в другую "тарифную корзину". Трамп при этом отмечал, что в ближайшую неделю объявит о новых пошлинах на импорт полупроводников в США. Также министр торговли страны Говард Латник сообщал, что США временно освободили импорт электроники и полупроводниковых приборов от "взаимных" пошлин, поскольку в ближайшие месяцы американская администрация намерена ввести отдельные секторальные пошлины на них. До последних исключений план Apple заключался в том, чтобы увеличить производство смартфонов для США в Индии, говорится в материале Блумберга. По мнению управления компании, это было бы краткосрочным решением, призванным предотвратить рост цен, сообщает агентство. В частности, мощности в Индии позволяют производить более 30 миллионов iPhone в год, поэтому индийское производство позволило бы удовлетворить значительную часть спроса из США: ежегодные продажи iPhone составляют порядка 220-230 миллионов, и на Штаты приходится около трети, сообщается в статье. В то же время сохраняется чувство неопределенности: политика Белого дома вновь может измениться, и Apple, возможно, придется пойти на более радикальные меры. "По крайней мере, на данный момент руководство компании вздохнуло с облегчением", - пишет Блумберг. На iPhone приходится чуть более половины выручки Apple от продаж, следует из отчетности, а по оценке Morgan Stanley 87% смартфонов компании производится в Китае, отмечает агентство.

https://1prime.ru/20250413/apple-856633676.html

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