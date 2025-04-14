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Италия готовит 11-й пакет военной помощи Украине
Италия готовит 11-й пакет военной помощи Украине - 14.04.2025, ПРАЙМ
Италия готовит 11-й пакет военной помощи Украине
Италия работает над наполнением 11-го пакета военной помощи Украине, намереваясь включить в него боеприпасы и ракеты для комплекса ПВО Samp-T, сообщила газета... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T11:43+0300
2025-04-14T11:43+0300
2025-04-14T11:43+0300
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РИМ, 14 апр - ПРАЙМ. Италия работает над наполнением 11-го пакета военной помощи Украине, намереваясь включить в него боеприпасы и ракеты для комплекса ПВО Samp-T, сообщила газета Messaggero со ссылкой на источники. Глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни 17 марта впервые заявил, что власти в Риме одобрили 11 пакетов военных поставок для Украины. Однако из сообщения Messaggero факт принятия новой помощи не следует. 10-й пакет, пишет издание, Италия приняла в декабре 2024 года. "Насыщенный пакет (11-й - ред.), ориентированный на оборону: приоритет отдан боеприпасам и ракетам, необходимым для работы итало-французских батарей Samp-T, размещенных для защиты городов", - говорится в статье. Состав нынешней помощи, отмечает издание, в настоящее время определяется.
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украина, италия, нато
Политика, УКРАИНА, ИТАЛИЯ, НАТО
Италия готовит 11-й пакет военной помощи Украине
Messaggero: Италия работает над наполнением 11-го пакета военной помощи Украине
РИМ, 14 апр - ПРАЙМ. Италия работает над наполнением 11-го пакета военной помощи Украине, намереваясь включить в него боеприпасы и ракеты для комплекса ПВО Samp-T, сообщила газета Messaggero со ссылкой на источники.
Глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни 17 марта впервые заявил, что власти в Риме одобрили 11 пакетов военных поставок для Украины. Однако из сообщения Messaggero факт принятия новой помощи не следует. 10-й пакет, пишет издание, Италия приняла в декабре 2024 года.
"Насыщенный пакет (11-й - ред.), ориентированный на оборону: приоритет отдан боеприпасам и ракетам, необходимым для работы итало-французских батарей Samp-T, размещенных для защиты городов", - говорится в статье.
Состав нынешней помощи, отмечает издание, в настоящее время определяется.
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