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СМИ: США поставят ряд условий перед странами, желающими избежать пошлин

СМИ: США поставят ряд условий перед странами, желающими избежать пошлин - 14.04.2025, ПРАЙМ

СМИ: США поставят ряд условий перед странами, желающими избежать пошлин

США поставят ряд условий перед странами, желающими во избежание пошлин заключить с Вашингтоном сделку, среди них - увеличение закупок американского газа,... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T12:47+0300

2025-04-14T12:47+0300

2025-04-14T12:47+0300

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. США поставят ряд условий перед странами, желающими во избежание пошлин заключить с Вашингтоном сделку, среди них - увеличение закупок американского газа, сообщает издание Washingtion Post. "Больше закупок природного газа у американских фирм. Меньше пошлины на американский экспорт. Меньше налогов на технологических гигантов Силиконовой долины. Обещания остановить Китай, который использует другие страны, чтобы доставлять свои товары в США. Это только несколько требований, которые, как ожидается, администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа озвучит на переговорах с десятками стран, которые пытаются избежать крайне высоких пошлин", - пишет газета. По словам десятков человек, вовлеченных в переговоры, пока непонятно, что именно будет требовать Белый дом, однако общая картина уже начала вырисовываться. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

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газ, сша, китай, москва