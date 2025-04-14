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СМИ: ЕК выдает сотрудникам, направляющимся в США, одноразовые телефоны

СМИ: ЕК выдает сотрудникам, направляющимся в США, одноразовые телефоны - 14.04.2025, ПРАЙМ

СМИ: ЕК выдает сотрудникам, направляющимся в США, одноразовые телефоны

Еврокомиссия выдаёт своим сотрудникам, направляющимся в США, одноразовые телефоны и простейшие ноутбуки, опасаясь шпионажа, сообщает газета Financial Times со... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T17:04+0300

2025-04-14T17:04+0300

2025-04-14T17:04+0300

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Еврокомиссия выдаёт своим сотрудникам, направляющимся в США, одноразовые телефоны и простейшие ноутбуки, опасаясь шпионажа, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. "Европейская комиссия выдаёт некоторым сотрудникам, направляющимся в США, одноразовые телефоны и простейшие ноутбуки, чтобы избежать риска шпионажа... Комиссары и высокопоставленные чиновники, которые отправятся на весенние встречи МВФ и Всемирного банка на следующей неделе, получили новые указания... Чиновники заявили, что руководство для всех сотрудников, ездящих в США, включает в себя рекомендацию выключать телефоны на границе и помещать их в специальные чехлы, чтобы защитить от слежки, если они остаются без присмотра", - говорится в сообщении. По словам источников газеты, такие меры обычно применяются во время поездок на Украину и в Китай. Как пишет газета, в США существует "дополнительный риск", поскольку пограничники имеют право изымать телефоны и компьютеры приезжих и проверять их содержимое, а туристам и научным работникам, приехавшим из Европы, отказывают во въезде в страну, если в их телефонах и ноутбуках содержатся комментарии в социальных сетях или документы, критикующие политику администрации президента США Дональда Трампа. По словам неназванного представителя ЕС, трансатлантическому альянсу "пришёл конец". "Они обеспокоены тем, что США проникнут в системы комиссии", - приводит газета слова неназванного чиновника.

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технологии, сша, европа, дональд трамп, financial times