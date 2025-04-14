https://1prime.ru/20250414/smi-856670839.html

СМИ раскрыли, зачем Зеленский пригласил лидеров ЕС посетить Украину 9 мая

СМИ раскрыли, зачем Зеленский пригласил лидеров ЕС посетить Украину 9 мая - 14.04.2025, ПРАЙМ

СМИ раскрыли, зачем Зеленский пригласил лидеров ЕС посетить Украину 9 мая

Украинские власти предложили европейским лидерам и высокопоставленным чиновникам посетить Киев 9 мая, чтобы создать противовес мероприятиям в Москве,... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T17:24+0300

2025-04-14T17:24+0300

2025-04-14T17:24+0300

политика

украина

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андрей сибига

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Украинские власти предложили европейским лидерам и высокопоставленным чиновникам посетить Киев 9 мая, чтобы создать противовес мероприятиям в Москве, посвященным 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на главу МИД Украины Андрея Сибигу.В 2023 году на Украине был принят закон о переносе празднования Дня Победы во Второй мировой войне на 8 мая (День памяти и победы над нацизмом), а 9 мая стало Днем Европы."Украинские... (власти - ред.) пригласили высокопоставленных европейских официальных лиц 9 мая в Киев в качестве демонстрации дипломатической силы в противовес ежегодному параду в Москве, который проходит в этот день... Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в понедельник передал приглашение своим коллегам из Евросоюза во время встречи в Люксембурге, призывая их "показать наше единство"... Зеленский отдельно хотел бы принять 9 мая лидеров из "коалиции желающих", - пишет издание со ссылкой на слова Сибиги. По словам европейских дипломатов, обсуждается возможность приезда глав государств, входящих в "коалицию желающих", включая потенциального будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Место проведения встречи пока не уточнялось.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах ряда участников "коалиции желающих" по отправке на Украину "сил сдерживания". Целью этих сил, по его словам, будет сдерживание России, и они будут размещены в стратегических местах, определенных совместно с украинской стороной.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсуждения в ЕС о размещении "миротворцев" на Украине направлены на защиту "киевского нацистского режима", а не на сохранение мира. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что любое иностранное военное присутствие на Украине будет рассматриваться как угроза для России и может привести к прямому столкновению.

https://1prime.ru/20250414/ukraina-856667591.html

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украина, киев, андрей сибига, владимир зеленский, ес, politico