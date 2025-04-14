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СМИ раскрыли позицию Трампа по "торговой войне" с Китаем

СМИ раскрыли позицию Трампа по "торговой войне" с Китаем - 14.04.2025, ПРАЙМ

СМИ раскрыли позицию Трампа по "торговой войне" с Китаем

Президент США Дональд Трамп остается приверженцем политики введения импортных пошлин, несмотря на призывы бизнес-лидеров к прекращению торговой войны, сообщает... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T18:35+0300

2025-04-14T18:35+0300

2025-04-14T18:36+0300

экономика

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китай

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп остается приверженцем политики введения импортных пошлин, несмотря на призывы бизнес-лидеров к прекращению торговой войны, сообщает портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме."Лидеры бизнеса призывают... президента Трампа раскритиковать министра торговли Говарда Латника, советника по торговле и производству Питера Наварро и их протарифные взгляды, надеясь положить конец торговой войне... Трамп полностью непоколебим", - сказано в сообщении. В то же время, чиновники администрации Трампа признают, что введенные США пошлины "недостаточны", но выражают надежду, что период "проб и ошибок" завершен, и США готовы к возможной "жестокой торговой войне" с Китаем.Ранее Дональд Трамп подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт, установив базовую ставку в 10%. Для ряда стран с крупным торговым дефицитом были введены повышенные ставки, направленные на достижение торгового баланса. Однако впоследствии было объявлено о сохранении базовой ставки в 10% для большинства стран, за исключением Китая, на период 90 дней.В результате серии шагов в торговой войне, дополнительные "взаимные" пошлины США на китайские товары достигли 145%, а ответные пошлины КНР на американские товары – 125%.

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мировая экономика, сша, китай, дональд трамп