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В США оценили стоимость покупки Гренландии у Дании

В США оценили стоимость покупки Гренландии у Дании - 14.04.2025, ПРАЙМ

В США оценили стоимость покупки Гренландии у Дании

Приобретение Гренландии у Дании может обойтись США в сумму, превышающую 2,2 миллиарда долларов, а также потребовать ежегодных выплат, превышающих 600 миллионов... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T21:43+0300

2025-04-14T21:43+0300

2025-04-14T21:43+0300

политика

мировая экономика

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гренландия

дания

дональд трамп

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Приобретение Гренландии у Дании может обойтись США в сумму, превышающую 2,2 миллиарда долларов, а также потребовать ежегодных выплат, превышающих 600 миллионов долларов, сообщает Newsweek, ссылаясь на собственные расчеты."Суммарно общее предложение (Дании - ред.) от правительства США может превысить 2,2 миллиарда долларов", - пишет газета. Эта оценка была получена путем сложения суммы, предложенной Дании в 1946 году президентом США Гарри Труманом (с учетом инфляции), и предполагаемого предложения нынешнего президента США Дональда Трампа о ежегодных выплатах королевству. Newsweek отмечает, что власти США рассматривают возможность увеличения субсидий для Гренландии на 600 миллионов долларов в год.Таким образом, для оценки нижней границы стоимости Гренландии издание сложило 1,6 миллиарда долларов и 600 миллионов долларов.Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и обещал жителям острова богатство в случае присоединения к Соединенным Штатам.Гренландия до 1953 года была колонией Дании. В настоящее время она является частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.

https://1prime.ru/20250410/grenladniya-856552770.html

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мировая экономика, сша, гренландия, дания, дональд трамп, newsweek