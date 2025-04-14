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В США оценили стоимость покупки Гренландии у Дании - 14.04.2025, ПРАЙМ
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В США оценили стоимость покупки Гренландии у Дании
В США оценили стоимость покупки Гренландии у Дании - 14.04.2025, ПРАЙМ
В США оценили стоимость покупки Гренландии у Дании
Приобретение Гренландии у Дании может обойтись США в сумму, превышающую 2,2 миллиарда долларов, а также потребовать ежегодных выплат, превышающих 600 миллионов... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T21:43+0300
2025-04-14T21:43+0300
политика
мировая экономика
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гренландия
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Приобретение Гренландии у Дании может обойтись США в сумму, превышающую 2,2 миллиарда долларов, а также потребовать ежегодных выплат, превышающих 600 миллионов долларов, сообщает Newsweek, ссылаясь на собственные расчеты."Суммарно общее предложение (Дании - ред.) от правительства США может превысить 2,2 миллиарда долларов", - пишет газета. Эта оценка была получена путем сложения суммы, предложенной Дании в 1946 году президентом США Гарри Труманом (с учетом инфляции), и предполагаемого предложения нынешнего президента США Дональда Трампа о ежегодных выплатах королевству. Newsweek отмечает, что власти США рассматривают возможность увеличения субсидий для Гренландии на 600 миллионов долларов в год.Таким образом, для оценки нижней границы стоимости Гренландии издание сложило 1,6 миллиарда долларов и 600 миллионов долларов.Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и обещал жителям острова богатство в случае присоединения к Соединенным Штатам.Гренландия до 1953 года была колонией Дании. В настоящее время она является частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.
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мировая экономика, сша, гренландия, дания, дональд трамп, newsweek
Политика, Мировая экономика, США, Гренландия, ДАНИЯ, Дональд Трамп, Newsweek
21:43 14.04.2025
 
В США оценили стоимость покупки Гренландии у Дании

Newsweek: покупка Гренландии у Дании обойдется США в 2,2 миллиарда долларов

© РИА Новости . Вера Голосова | Перейти в медиабанкНью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости . Вера Голосова
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Приобретение Гренландии у Дании может обойтись США в сумму, превышающую 2,2 миллиарда долларов, а также потребовать ежегодных выплат, превышающих 600 миллионов долларов, сообщает Newsweek, ссылаясь на собственные расчеты.
"Суммарно общее предложение (Дании - ред.) от правительства США может превысить 2,2 миллиарда долларов", - пишет газета.
Эта оценка была получена путем сложения суммы, предложенной Дании в 1946 году президентом США Гарри Труманом (с учетом инфляции), и предполагаемого предложения нынешнего президента США Дональда Трампа о ежегодных выплатах королевству. Newsweek отмечает, что власти США рассматривают возможность увеличения субсидий для Гренландии на 600 миллионов долларов в год.
Таким образом, для оценки нижней границы стоимости Гренландии издание сложило 1,6 миллиарда долларов и 600 миллионов долларов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и обещал жителям острова богатство в случае присоединения к Соединенным Штатам.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. В настоящее время она является частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.
%Репродукция картины Гренландия американского художника и писателя Рокуэлла Кента (1882-1971) - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
США планируют создать в Гренландии хай-тек город, передает Reuters
10 апреля, 14:14
 
ПолитикаМировая экономикаСШАГренландияДАНИЯДональд ТрампNewsweek
 
 
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