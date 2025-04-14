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СМИ узнали о планах Трампа прекратить финансовую поддержку НАТО и ООН

СМИ узнали о планах Трампа прекратить финансовую поддержку НАТО и ООН - 14.04.2025, ПРАЙМ

СМИ узнали о планах Трампа прекратить финансовую поддержку НАТО и ООН

Администрация президента США Дональда Трампа планирует сократить бюджет государственного департамента Соединенных Штатов почти наполовину, в том числе за счет... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T23:14+0300

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ВАШИНГТОН, 14 апр - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа планирует сократить бюджет государственного департамента Соединенных Штатов почти наполовину, в том числе за счет отказа от финансирования ООН и НАТО, сообщает газета Washington Post со ссылкой на меморандум госдепа, имеющийся в распоряжении издания. Служебная записка, распространенная среди сотрудников госдепа на прошлой неделе, утверждает, что сокращения бюджета, предложенные ранее Управлением административно-бюджетной политики (OMB) на следующий финансовый год, составят 28,4 миллиарда долларов на всю деятельность госдепа и Агентства по международному развитию (USAID). Это на 27 миллиардов (48%) меньше, чем одобренный конгрессом уровень финансирования на 2025 год, пишет газета. Согласно предложенному проекту бюджета, USAID, которое ранее было отдельным агентством, целиком становится частью госдепа. Согласно меморандуму, гуманитарная помощь сократится на 54%, а глобальное финансирования здравоохранения - на 55%. Финансовую поддержку международных организаций предлагается сократить почти на 90%. Это включает прекращение финансирования ООН, НАТО и 20 других организаций. При этом продолжатся целевые взносы для ряда других организаций, включая Международное агентство по атомной энергии и Международную организацию гражданской авиации. В то же время полностью сокращено будет финансирование международных миротворческих миссий. В меморандуме также предлагается закрыть ряд подразделений, а также все образовательные и культурные программы, включая программу Фулбрайта, которая спонсирует образовательный обмен между США и другими странами. Документ датирован 10 апреля и подписан главой бюро бюджета и планирования госдепа Дугласом Питкином, а также главой бюро иностранной помощи госдепа Питом Марокко, который, по сообщению газеты Wall Street Journal, к настоящему моменту уже покинул свой пост. В записке говорится, что у главы госдепа Марко Рубио есть время до вторника, чтобы ответить на предложения OMB. Washington Post пишет, что неясно, одобрит ли контролируемый республиканцами Конгресс такие серьезные сокращения. В марте Рубио заявил, что США проведут реорганизацию USAID к 1 июля. Она включает в себя передачу части функций USAID в ведение департамента, а оставшиеся будут прекращены, если не соответствуют приоритетам действующей американской администрации.

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сша, вашингтон, марк рубио, дональд трамп, usaid, оон, нато