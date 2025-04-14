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Кабмин планирует запустить проект по производству СПГ в Усть-Луге

Кабмин планирует запустить проект по производству СПГ в Усть-Луге - 14.04.2025, ПРАЙМ

Кабмин планирует запустить проект по производству СПГ в Усть-Луге

Кабмин РФ рассчитывает к 2030 году запустить проект по производству сжиженного природного газа в Усть-Луге, "Арктик СПГ 2", "Арктик СПГ 1", Мурманский и Обский... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T11:29+0300

2025-04-14T11:29+0300

2025-04-14T11:29+0300

энергетика

газ

россия

сахалин-2

ямал спг

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Кабмин РФ рассчитывает к 2030 году запустить проект по производству сжиженного природного газа в Усть-Луге, "Арктик СПГ 2", "Арктик СПГ 1", Мурманский и Обский СПГ, следует из утвержденной правительством Энергетической стратегии до 2050 года. Так, все эти проекты вошли в приложенный к документу "перечень крупнотоннажных проектов по производству сжиженного природного газа для достижения уровня производства 100 миллионов тонн к 2030 году". Ожидается, что мощность проекта в Усть-Луге составит 13,2 миллиона тонн, "Арктик СПГ 2" - 19,8 миллиона тонн, "Арктик СПГ 1" - 19,8 миллиона тонн, Мурманского СПГ - 20,4 миллиона тонн, а Обского СПГ - 4,8 миллиона тонн. В списке также действующие - "Сахалин-2" (9,6 миллиона тонн) и "Ямал СПГ" (17,4 миллиона тонн).

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газ, россия, сахалин-2, ямал спг