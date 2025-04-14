https://1prime.ru/20250414/spg-856654535.html
Кабмин планирует запустить проект по производству СПГ в Усть-Луге
Кабмин планирует запустить проект по производству СПГ в Усть-Луге - 14.04.2025, ПРАЙМ
Кабмин планирует запустить проект по производству СПГ в Усть-Луге
Кабмин РФ рассчитывает к 2030 году запустить проект по производству сжиженного природного газа в Усть-Луге, "Арктик СПГ 2", "Арктик СПГ 1", Мурманский и Обский... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T11:29+0300
2025-04-14T11:29+0300
2025-04-14T11:29+0300
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Кабмин РФ рассчитывает к 2030 году запустить проект по производству сжиженного природного газа в Усть-Луге, "Арктик СПГ 2", "Арктик СПГ 1", Мурманский и Обский СПГ, следует из утвержденной правительством Энергетической стратегии до 2050 года. Так, все эти проекты вошли в приложенный к документу "перечень крупнотоннажных проектов по производству сжиженного природного газа для достижения уровня производства 100 миллионов тонн к 2030 году". Ожидается, что мощность проекта в Усть-Луге составит 13,2 миллиона тонн, "Арктик СПГ 2" - 19,8 миллиона тонн, "Арктик СПГ 1" - 19,8 миллиона тонн, Мурманского СПГ - 20,4 миллиона тонн, а Обского СПГ - 4,8 миллиона тонн. В списке также действующие - "Сахалин-2" (9,6 миллиона тонн) и "Ямал СПГ" (17,4 миллиона тонн).
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газ, россия, сахалин-2, ямал спг
Энергетика, Газ, РОССИЯ, Сахалин-2, Ямал СПГ
Кабмин планирует запустить проект по производству СПГ в Усть-Луге
Кабмин планирует к 2030 году запустить проект по производству СПГ в Усть-Луге
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Кабмин РФ рассчитывает к 2030 году запустить проект по производству сжиженного природного газа в Усть-Луге, "Арктик СПГ 2", "Арктик СПГ 1", Мурманский и Обский СПГ, следует из утвержденной правительством Энергетической стратегии до 2050 года.
Так, все эти проекты вошли в приложенный к документу "перечень крупнотоннажных проектов по производству сжиженного природного газа для достижения уровня производства 100 миллионов тонн к 2030 году".
Ожидается, что мощность проекта в Усть-Луге составит 13,2 миллиона тонн, "Арктик СПГ 2" - 19,8 миллиона тонн, "Арктик СПГ 1" - 19,8 миллиона тонн, Мурманского СПГ - 20,4 миллиона тонн, а Обского СПГ - 4,8 миллиона тонн. В списке также действующие - "Сахалин-2" (9,6 миллиона тонн) и "Ямал СПГ" (17,4 миллиона тонн).
ЕС в 2025 году может увеличить импорт СПГ на 25%