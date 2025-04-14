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В США предупредили о последствиях экспортного контроля Китая
В США предупредили о последствиях экспортного контроля Китая - 14.04.2025, ПРАЙМ
В США предупредили о последствиях экспортного контроля Китая
Экспортный контроль Китая может повлечь за собой большие негативные последствия для американской промышленности, пишет газета New York Times. | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T07:51+0300
2025-04-14T07:51+0300
2025-04-14T07:51+0300
экономика
мировая экономика
китай
сша
кнр
дональд трамп
new york times
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Экспортный контроль Китая может повлечь за собой большие негативные последствия для американской промышленности, пишет газета New York Times.
В начале апреля Китай включил 16 компаний США в список экспортного контроля с целью контроля за экспортом товаров двойного назначения, следует из документа, опубликованного на сайте министерства коммерции КНР. Как подчеркивает New York Times, Пекин приостановил экспорт широкого спектра важнейших минералов и магнитов, которые необходимы, в частности, для сборки автомобилей, БПЛА, роботов и ракет.
"Если на заводах в Детройте и других городах закончатся мощные редкоземельные магниты, это может помешать им собирать автомобили и другие изделия с электродвигателями, для которых эти магниты необходимы. Компании сильно различаются по размеру своих аварийных запасов на случай чрезвычайной ситуации, поэтому сроки перебоев в производстве трудно предсказать", - говорится в материале.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
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мировая экономика, китай, сша, кнр, дональд трамп, new york times
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, США, КНР, Дональд Трамп, New York Times
В США предупредили о последствиях экспортного контроля Китая
N T: экспортный контроль Китая может навредить американской промышленности
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Экспортный контроль Китая может повлечь за собой большие негативные последствия для американской промышленности, пишет газета New York Times.
В начале апреля Китай включил 16 компаний США в список экспортного контроля с целью контроля за экспортом товаров двойного назначения, следует из документа, опубликованного на сайте министерства коммерции КНР. Как подчеркивает New York Times, Пекин приостановил экспорт широкого спектра важнейших минералов и магнитов, которые необходимы, в частности, для сборки автомобилей, БПЛА, роботов и ракет.
"Если на заводах в Детройте и других городах закончатся мощные редкоземельные магниты, это может помешать им собирать автомобили и другие изделия с электродвигателями, для которых эти магниты необходимы. Компании сильно различаются по размеру своих аварийных запасов на случай чрезвычайной ситуации, поэтому сроки перебоев в производстве трудно предсказать", - говорится в материале.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.