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"Америка устала". Зеленского призвали изменить тактику по переговорам
"Америка устала". Зеленского призвали изменить тактику по переговорам - 14.04.2025, ПРАЙМ
"Америка устала". Зеленского призвали изменить тактику по переговорам
Вашингтон устал от главы киевского режима Владимира Зеленского. Таким мнением в своем аккаунте в Telegram поделился депутат Верховной рады Александр Дубинский,... | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T15:34+0300
2025-04-14T15:34+0300
2025-04-14T15:34+0300
политика
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Вашингтон устал от главы киевского режима Владимира Зеленского. Таким мнением в своем аккаунте в Telegram поделился депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Америка устала от Зеленского, от морализаторства, от бесконечной “битвы за цивилизацию", — отметил нардеп.Дубинский также добавил, что поведение Зеленского уместно сравнить с поведением актера, "который путает сцену с реальностью".Дубинский также выразил убеждение, что настоящим союзником для Украины является президент США Дональд Трамп.В интервью американскому телеканалу CBS Зеленский нападал на США, обвиняя их в отсутствии консолидированной позиции. Трамп в ответ раскритиковал программу "60 минут" и потребовал лишить канал лицензии.
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украина, сша, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский
"Америка устала". Зеленского призвали изменить тактику по переговорам
Депутат Рады Дубинский: Соединенные Штаты устали от Зеленского
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Вашингтон устал от главы киевского режима Владимира Зеленского. Таким мнением в своем аккаунте в Telegram поделился депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
"Америка устала от Зеленского, от морализаторства, от бесконечной “битвы за цивилизацию", — отметил нардеп.
Дубинский также добавил, что поведение Зеленского уместно сравнить с поведением актера, "который путает сцену с реальностью".
Дубинский также выразил убеждение, что настоящим союзником для Украины является президент США Дональд Трамп.
В интервью американскому телеканалу CBS Зеленский нападал на США, обвиняя их в отсутствии консолидированной позиции. Трамп в ответ раскритиковал программу "60 минут" и потребовал лишить канал лицензии.
Пресс-секретарю Зеленского пришлось оправдываться после интервью с СBS