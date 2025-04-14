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"Лучше избегать". В Британии предостерегли США от затяжных войн
"Лучше избегать". В Британии предостерегли США от затяжных войн - 14.04.2025, ПРАЙМ
"Лучше избегать". В Британии предостерегли США от затяжных войн
США и их союзникам следует воздерживаться от участия в длительных военных конфликтах, следует из статьи журнала Foreign Affairs. | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T19:48+0300
2025-04-14T19:48+0300
2025-04-14T19:48+0300
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. США и их союзникам следует воздерживаться от участия в длительных военных конфликтах, следует из статьи журнала Foreign Affairs. Автор статьи, британский профессор Лоуренс Фридман, утверждает, что главным уроком, который можно извлечь из опыта затяжных войн, является необходимость их избегать."Даже если такая война закончится чем-то, близким к победе, население, скорее всего, будет уничтожено, а государство лишится всех свободных мощностей", - пишет издание.Фридман также считает, что, учитывая высокую интенсивность современных конфликтов, скорость расходования ресурсов и стоимость современного оружия, увеличение инвестиций в оборонную промышленность может оказаться недостаточным для поддержания длительных военных действий.
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мировая экономика, общество , сша, foreign affairs
Политика, Мировая экономика, Общество , США, Foreign Affairs
"Лучше избегать". В Британии предостерегли США от затяжных войн
Foreign Affairs: США и союзникам лучше избегать затяжных боевых действий
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. США и их союзникам следует воздерживаться от участия в длительных военных конфликтах, следует из статьи журнала Foreign Affairs.
Автор статьи, британский профессор Лоуренс Фридман, утверждает, что главным уроком, который можно извлечь из опыта затяжных войн, является необходимость их избегать.
"Даже если такая война закончится чем-то, близким к победе, население, скорее всего, будет уничтожено, а государство лишится всех свободных мощностей", - пишет издание.
Фридман также считает, что, учитывая высокую интенсивность современных конфликтов, скорость расходования ресурсов и стоимость современного оружия, увеличение инвестиций в оборонную промышленность может оказаться недостаточным для поддержания длительных военных действий.
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