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Правительство утвердило энергетическую стратегию до 2050 года
Правительство утвердило энергетическую стратегию до 2050 года - 14.04.2025, ПРАЙМ
Правительство утвердило энергетическую стратегию до 2050 года
Правительство России утвердило энергетическую стратегию до 2050 года. Об этом говорится в распоряжении, доступном на сайте кабмина. | 14.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-14T10:54+0300
2025-04-14T10:54+0300
2025-04-14T10:56+0300
энергетика
россия
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Правительство России утвердило энергетическую стратегию до 2050 года. Об этом говорится в распоряжении, доступном на сайте кабмина. "Утвердить прилагаемую Энергетическую стратегию Российской Федерации на период до 2050 года... Федеральным органам исполнительной власти руководствоваться положениями Стратегии при разработке и корректировке государственных программ Российской Федерации и иных документов стратегического планирования... Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации руководствоваться положениями Стратегии при разработке и корректировке государственных программ субъектов Российской Федерации и иных документов стратегического планирования", - говорится в документе.Минэнерго России должно представить в правительство проект плана мероприятий по реализации стратегии нового состояния энергетического сектора. Цель стратегии – обеспечение доступной энергетики для населения и экономики России, развитие экспортного потенциала и обеспечение энергетической безопасности. В рамках стратегии планируются меры для развития переработки нефти и газа, газификации регионов, и обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктами по доступным ценам для всех категорий потребителей.
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россия, правительство
Энергетика, РОССИЯ, правительство
Правительство утвердило энергетическую стратегию до 2050 года
Правительство утвердило энергетическую стратегию России до 2050 года
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Правительство России утвердило энергетическую стратегию до 2050 года. Об этом говорится в распоряжении, доступном на сайте кабмина.
"Утвердить прилагаемую Энергетическую стратегию Российской Федерации на период до 2050 года... Федеральным органам исполнительной власти руководствоваться положениями Стратегии при разработке и корректировке государственных программ Российской Федерации и иных документов стратегического планирования... Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации руководствоваться положениями Стратегии при разработке и корректировке государственных программ субъектов Российской Федерации и иных документов стратегического планирования", - говорится в документе.
Минэнерго России должно представить в правительство проект плана мероприятий по реализации стратегии нового состояния энергетического сектора. Цель стратегии – обеспечение доступной энергетики для населения и экономики России, развитие экспортного потенциала и обеспечение энергетической безопасности. В рамках стратегии планируются меры для развития переработки нефти и газа, газификации регионов, и обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктами по доступным ценам для всех категорий потребителей.
Новак оценил долю атомной энергетики в энергостратегии России