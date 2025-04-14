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Правительство утвердило энергетическую стратегию до 2050 года

Правительство утвердило энергетическую стратегию до 2050 года - 14.04.2025, ПРАЙМ

Правительство утвердило энергетическую стратегию до 2050 года

Правительство России утвердило энергетическую стратегию до 2050 года. Об этом говорится в распоряжении, доступном на сайте кабмина. | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T10:54+0300

2025-04-14T10:54+0300

2025-04-14T10:56+0300

энергетика

россия

правительство

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Правительство России утвердило энергетическую стратегию до 2050 года. Об этом говорится в распоряжении, доступном на сайте кабмина. "Утвердить прилагаемую Энергетическую стратегию Российской Федерации на период до 2050 года... Федеральным органам исполнительной власти руководствоваться положениями Стратегии при разработке и корректировке государственных программ Российской Федерации и иных документов стратегического планирования... Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации руководствоваться положениями Стратегии при разработке и корректировке государственных программ субъектов Российской Федерации и иных документов стратегического планирования", - говорится в документе.Минэнерго России должно представить в правительство проект плана мероприятий по реализации стратегии нового состояния энергетического сектора. Цель стратегии – обеспечение доступной энергетики для населения и экономики России, развитие экспортного потенциала и обеспечение энергетической безопасности. В рамках стратегии планируются меры для развития переработки нефти и газа, газификации регионов, и обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктами по доступным ценам для всех категорий потребителей.

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россия, правительство