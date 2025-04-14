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Суд отменил обеспечительные меры в деле о банкротстве банка "Югра"

Суд отменил обеспечительные меры в деле о банкротстве банка "Югра" - 14.04.2025, ПРАЙМ

Суд отменил обеспечительные меры в деле о банкротстве банка "Югра"

Арбитражный суд Москвы в деле о банкротстве банка "Югра" по заявлению Росимущества отменил обеспечительные меры в виде запрета Росреестру осуществлять... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T12:46+0300

2025-04-14T12:46+0300

2025-04-14T12:46+0300

россия

финансы

алексей хотин

росимущество

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МОСКВА, 14 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы в деле о банкротстве банка "Югра" по заявлению Росимущества отменил обеспечительные меры в виде запрета Росреестру осуществлять регистрационные действия в отношении помещений гостиницы Four Seasons Hotel Moscow и торговой галереи "Модный сезон", расположенных на московской улице Охотный Ряд и ранее принадлежавших осужденному экс-бенефициару "Югры" Алексею Хотину, говорится в документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Собственниками объектов недвижимости в материалах дела указаны ООО "Торговая галерея" и ООО "Форси". Суд принял эти обеспечительные меры в 2020 году до рассмотрения заявления Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о взыскании с Хотина, других экс-руководителей "Югры" и ряда юрлиц убытков в размере около 38,6 миллиардов рублей. Как разъяснял суд, Росреестру было запрещено осуществлять регистрационные действия отчуждения более 200 объектов недвижимого имущества, принадлежащих ООО "Торговая Галерея" и ООО "Форси". Росимущество 1 апреля обратилось в суд с ходатайством об отмене обеспечительных мер, так как во взыскании убытков с Хотина и его соответчиков было отказано, и это решение в конце марта поддержал Девятый арбитражный апелляционный суд. Основания для обеспечительных мер отпали, согласился суд. В феврале Федеральная служба судебных приставов сообщила, что в 2024 году обратила в доход государства тысячи объектов недвижимости, которые принадлежали Хотину и аффилированным с ним лицам. В их число вошли гостиница Four Seasons Hotel Moscow и торговая галерея "Модный сезон", уточняли в ведомстве. Замоскворецкий суд в 2024 году по иску Федеральной налоговой службы РФ взыскал с Хотина в доход государства более 220,4 миллиарда рублей. В 2023 году этот же суд по иску Генпрокуратуры РФ взыскал с Хотина в доход государства около 192,2 миллиарда рублей и обратил взыскание на его нефтяные компании, входившие в группу "Русь-Ойл". Центробанк отозвал у "Югры" лицензию в июле 2017 года. В сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом. ЦБ оценивал "дыру" в его капитале в 160,9 миллиарда рублей. В марте 2024 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Хотина к девяти годам колонии по делу о растрате 23,6 миллиарда рублей. В апреле этого года Хотину были предъявлены новые обвинения – по двум эпизодам мошенничества и в создании преступного сообщества.

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россия, финансы, алексей хотин, росимущество