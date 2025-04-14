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Суд признал незаконным приказ ФАС по Новороссийскому порту

Суд признал незаконным приказ ФАС по Новороссийскому порту - 14.04.2025, ПРАЙМ

Суд признал незаконным приказ ФАС по Новороссийскому порту

Девятый арбитражный апелляционный суд вслед за нижестоящей инстанцией признал незаконным приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России от 6 марта 2024... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T15:45+0300

2025-04-14T15:45+0300

2025-04-14T15:45+0300

бизнес

россия

нмтп

новороссийский морской торговый порт

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МОСКВА, 14 апр – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд вслед за нижестоящей инстанцией признал незаконным приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России от 6 марта 2024 года о возбуждении антимонопольного дела против Новороссийского морского торгового порта (НМТП) по признакам нарушения в части установления тарифов на перевалку черных металлов. Как говорится в документах, с которыми ознакомилось РИА Новости, апелляционный суд в понедельник отклонил жалобу ФАС на принятое в октябре решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу. Суд первой инстанции удовлетворил заявление НМТП, просившего признать приказ недействительным. ФАС в марте 2024 года сообщила, что возбудила дело в отношении ПАО "Новороссийский морской торговый порт". Как отмечалось в сообщении, "служба выявила признаки нарушения антимонопольного законодательства в части установления тарифов на услуги по перевалке черных металлов". В ведомстве тогда отметили, что НМТП занимается перевалкой черных металлов и занимает доминирующее положение на этом рынке в морском порту Новороссийска. Служба выявила, что в 2023 году тарифы на услуги по перевалке черных металлов в порту для отдельных грузов выросли до 50%, с внутрипортовым перемещением до 37%. В решении суда говорится, что антимонопольное дело было возбуждено после обращения Абинского электрометаллургического завода (АЭМЗ). Суд согласился с НМТП, что ФАС "неверно определила географические границы рынка, в результате чего пришла к ошибочному выводу о занятии ПАО "НМТП" доминирующего положения на этом рынке". Суд, в частности, указал, что аналогичные услуги в регионе оказывают порты в Таганроге, Ростове-на-Дону, Туапсе, Темрюке и Севастополе и почти все они располагают "причальным фронтом, который может обработать суда с техническими характеристиками", необходимыми для АЭМЗ. Группа НМТП является ведущим стивидорным оператором в России и занимает третье место среди европейских портов по объему грузооборота. Группа НМТП насчитывает девять стивидорных компаний различной специализации, которые ведут свою деятельность в портах Азово-Черноморского и Балтийского бассейнов. В состав группы входят два крупнейших по грузообороту порта России - Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтийском море.

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бизнес, россия, нмтп, новороссийский морской торговый порт