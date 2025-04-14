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Мировые продажи смартфонов в I квартале выросли на 3%

Мировые продажи смартфонов в I квартале выросли на 3% - 14.04.2025, ПРАЙМ

Мировые продажи смартфонов в I квартале выросли на 3%

Мировые продажи смартфонов по итогам первого квартала выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а компания Apple впервые заняла первое... | 14.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-14T15:39+0300

2025-04-14T15:39+0300

2025-04-14T15:39+0300

экономика

технологии

apple

samsung

xiaomi

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Мировые продажи смартфонов по итогам первого квартала выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а компания Apple впервые заняла первое место по продажам за текущий период, следует из исследования Counterpoint Research. "Мировой рынок смартфонов в первом квартале 2025 года вырос на 3% в годовом выражении… Снижение на развитых рынках было компенсировано ростом в Китае за счет государственных субсидий, а также продолжающимся восстановлением ключевых развивающихся рынков в Латинской Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Африке", - говорится в сообщении. Согласно данным Counterpoint, первое место по продажам смартфонов в январе-марте этого года заняла Apple, что произошло впервые для компании за текущий период. Компания добилась этого за счет продолжающегося расширения на развивающихся рынках, а также благодаря началу продаж iPhone 16e. Доля Apple на рынке составила 19%. Второе место по доле на рынке смартфонов в мире по итогам первого квартала заняла южнокорейская компания Samsung, она составила 18%. Запуск смартфонов серий S25 и A поддержал продажи компании, рост которых в марте достиг двухзначных чисел. Третье место заняла Xiaomi, ее доля рынке составила 14%. Поддержку китайской компании оказало не только расширение на новых рынках, но также значительное увеличение местных продаж.

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технологии, apple, samsung, xiaomi